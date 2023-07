Im Osten Österreichs gibt es viel Wind- und Sonnenstrom. Während Solaranlagen am Tag mehr produzieren, ist es bei Windrädern in der Nacht mehr. Um diese Unterschiede auszugleichen und überschüssige Energie gezielt einzuspeisen, braucht es entsprechende Speicher.

Ein neuer Großspeicher ist nun im burgenländischen Schattendorf im Einsatz. Speichermedium ist eine basische Flüssigkeit, Seifenwasser, was eine Besonderheit ist. Schließlich kommen sonst seltene Metalle zum Einsatz.

Entwickelt wurde der Speicher von dem bayerischen Hersteller CMBlu Energy. Die Entwicklung der ersten betriebsbereiten organischen Solidflow-Batterie der Welt dauerte zehn Jahre und kostete 100 Millionen Euro. „Wir haben das größte Nicht-Lithium-Forschungslabor Europas. Und wir haben das erste Hy­brid-/Solar-/Wind-/organische Speicherprojekt hier im Burgenland. Und es werden weitere folgen“, sagte Peter Geigle, Geschäftsführer der CMBlu Energy, anlässlich der Vorstellung.

Zwischenlager sind entscheidend für Wende

Um die Unabhängigkeit Europas von Gas- und Öllieferungen voranzutreiben, ist es mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien allein nicht getan. Man müsse die Speicherfrage lösen. „Das ist der Grund, warum viele aus dem Gas beispielsweise nicht rauskommen: weil Energie zwischengespeichert werden muss. Und hier haben wir nun eine Lösung“, meint Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich.

Die organischen Solidflow-Batterien kämen ohne Lithium und Kobalt aus, womit man unabhängig von weitverzweigten Lieferketten und Staaten ist. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht nur klimapolitisch, sondern auch geopolitisch das Gebot der Stunde. Denn kein Diktator kann den Wind oder die Sonne abdrehen“, sagte Selmayr auch im Hinblick auf das EU-Ziel, den Anteil der Erneuerbaren am Energieverbrauch bis 2030 auf 42,5 Prozent zu verdoppeln.

Die an den Solarpark angeschlossene Organic-Solidflow-Batterie befindet sich zunächst als „Battery-Lab“ in einem ortsunabhängigen Container. Weitere Batterien werden bald an verschiedenen Standorten installiert. Die in Deutschland gefertigten Großspeicher sind modular aufgebaut und können in Hochregalsystemen konfiguriert werden. Solidflow-Batterien speichern die Energie in nahezu unbegrenzt verfügbaren Elektrolyten.

Das Burgenland will bis 2030 klimaneutral, energieunabhängig, aber auch preisunabhängig sein. Die Anlage kann Strom für 200 Haushalte speichern und liefert vorerst 500 Kilowattstunden. Dann soll die Leistung erhöht werden, denn der Speicher wird erstmals im Realbetrieb getestet. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte das Land ein Speichervolumen von 300 Megawattstunden.

Das bedeute ein Vielfaches wie in Schattendorf im Vollbetrieb. Mit einer Batterie für die grünen Stromnetze, die ohne knappe, teure und konfliktbeladene Rohstoffe auskommt, ist das Burgenland jedenfalls ein Pionier. Hingegen bleibt Österreichs Klimaziel bis 2030 vorerst unerreichbar. Um 48 Prozent soll der Ausstoß von Kohlendioxid gegenüber 2005 reduziert werden, aber es reicht nur für 35 Prozent.