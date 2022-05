Einheimische gegen Zugezogene : „Bei den Konflikten um Windkraft geht es ans Eingemachte“

Sie kommt, wenn Gemeinden um Windkraftanlagen streiten: Mediatorin Wiebke Heider erzählt, warum die Konflikte so emotional geführt werden – und was hinter vielen Aggressionen steckt.

Ein kleiner Ort in der Nähe von Berlin. Die Alteingesessenen wollen die Windräder unbedingt. Mit dem Geld, das in die Gemeindekasse käme, möchten sie Kita-Plätze schaffen, damit die junge Generation nicht in die Hauptstadt abwandert. Die Zugezogenen sind entsetzt. Sie haben ihr gesamtes Erspartes in ihr Haus im Grünen gesteckt. Nun fürchten sie, dass sie in den falschen Ort investiert haben. Die Situation ist festgefahren, sagt der Bürgermeister, als Wiebke Heider ihn das erste Mal trifft. So erinnert sich die Windkraftmediatorin an einen ihrer Fälle.

„Haben Sie Juli Zehs ‚Unterleuten‘ gelesen?“ fragt Heider. In dem Roman streiten in einem Dorf ebenfalls Städter gegen Einheimische über den Bau einer Windkraftanlage. Der Konflikt eskaliert, es gibt Tote. „Das Ende ist im echten Leben nicht ganz so dramatisch, aber es wird ähnlich erbittert gestritten“, sagt Heider. Solche Konflikte zu lösen ist ihr Beruf. „In Zehs Geschichte sind die Windräder nur der Katalysator für unterschwellige Konflikte. Das ist im echten Leben auch so.“