Für Jens Spahn sind die Änderungen am geplanten Heizungsgesetz ein Erfolg der Opposition. Der Vizechef der Unionsfraktion zweifelt aber am parlamentarischen Verfahren der Verabschiedung. Als Gegenentwurf präsentiert er eine „Agenda 2030“.

CDU und CSU als größte Oppositionskraft sehen die geplanten Änderungen am Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz an sich positiv. In ihren Reihen wird es aber als unwahrscheinlich angesehen, dass sie der Vorlage im Bundestag zustimmen werden. Es gibt inhaltliche, aber auch prozedural-demokratische Bedenken gegen die als überstürzt empfundene Verabschiedung noch vor der Sommerpause am 7. Juli. Obgleich die Veränderungen in erster Linie auf Bedenken von FDP und SPD innerhalb der Ampelkoalition zurückgehen, heftet sich die Union den Erfolg an die eigene Brust. „Opposition wirkt, unsere Kritik wirkt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), am Mittwoch in Berlin. „Die Ampelfraktionen haben im Deutschen Bundestag dem Gesetz eigentlich den Stecker gezogen.“

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das sei innerhalb von 12 Monaten schon die „zweite schwere Niederlage“ des Vizekanzlers und Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) gewesen, nachdem sich seine Gasumlage bereits als „Chaosumlage“ herausgestellt habe. Das Heizungsgesetz noch in dieser Woche in den Bundestag einzubringen sei parlamentarisch bedenklich, da ein Entwurf behandelt werde, „der eigentlich in die Tonne kann“. Zur Beratung stehe die ursprüngliche, in weiten Teilen aber entschärfte und damit nicht mehr gültige Vorlage samt zweier „vager Seiten darüber, was geändert werden soll. So kann in dieser Woche keine vernünftige parlamentarische Debatte stattfinden.“

Vollständige Überarbeitung nötig

Rechtstechnisch betrachtet, müsste man den Entwurf vollständig überarbeiten, wenn alle Modifikationen berücksichtigt werden sollen. „Das über Änderungsanträge zu machen, halte ich für eine Zumutung gegenüber dem Parlament“, so der ehemalige Gesundheitsminister. „Es wäre der Bedeutung der Sache angemessen, dass wir einen neuen Gesetzentwurf als Startpunkt bekommen und nicht Reparaturarbeiten am alten Gesetzentwurf, der das Papier nicht mehr wert ist.“

Inhaltlich hält es Spahn allerdings für richtig, wie am Dienstag von der Ampel vereinbart, zuerst die kommunale Wärmeplanung zu klären und erst dann die Vorschrift greifen zu lassen, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen müssen. Auch die von der FDP durchgesetzte Technikoffenheit gehe, so sie wirklich käme, in die richtige Richtung. Dann wären neben Wärmepumpen und Fernwärme auch andere Möglichkeiten zulässig, etwa das Heizen und Warmwassererzeugen mit Wasserstoff, Biogas, Holzpellets, Geo- oder Solarthermie. Völlig offen sei aber weiterhin die finanzielle Förderung für derlei klimaneutralen Lösungen, da sich Habeck in dieser Frage mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) streite.

Spahn sprach von einem „weiteren Akt im Ampelchaos“ und kritisierte in diesem Zusammenhang auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Er hat es wieder zum Äußersten kommen lassen, samt Showdown. Die Ampel war wieder am Rande ihrer Arbeitsfähigkeit.“ Dergleichen passiere inzwischen fast monatlich: „Das ist eine Frage mangelnder Führung.“