Streit in Belgien : Zweifel am Atomausstieg

Der belgische Premierminister Alexander De Croo erteilte der Atomenergie auf dem letzten EU-Gipfel eine klare Absage. Die Kernkraft bremse in Belgien derzeit sogar den nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien aus, betonte der flämische Liberale. Er stellte sich damit gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und andere Staats- und Regierungschefs, die angesichts der hohen Energiepreise und der strikten EU-Klimaziele für eine stärkere Rolle der Atomkraft werben. Auch in Deutschland steht das Thema wieder auf der Tagesordnung. Dabei ist die Position der belgischen Regierung keineswegs so eindeutig, wie es De Croo darstellt. Belgien hat zwar schon 2003 den Ausstieg aus der Kernenergie gesetzlich festgeschrieben. Bis 2025 sollen die sieben Meiler nach dem Beschluss der aktuellen, aus insgesamt sieben Parteien bestehenden Regierung abgeschaltet werden.

Innerhalb der Regierung aber regt sich schon seit geraumer Zeit Widerstand dagegen – und das ausgerechnet von den Liberalen aus dem französischen Süden des Landes, aus Wallonien: von der Schwesterpartei von De Croos Open VLD. Deren Präsident Georges-Louis Bouchez wirbt vehement für eine Verlängerung der Laufzeit von zwei Reaktoren um mindestens zehn Jahre und bringt auch den Bau neuer Atomkraftwerke wie in Frankreich, Großbritannien und China ins Spiel. Der belgischen Regierung, an der auch die flämischen und wallonischen Grünen beteiligt sind, droht eine Zerreißprobe. Sie muss bis Ende des Monats den Atomausstieg bis 2025 noch einmal endgültig bestätigen, und Bouchez sucht die offene Konfrontation.

Abhängigkeit von anderen Ländern durch Gaskraftwerke

Bouchez argumentiert, die Atomenergie garantiere die Versorgungssicherheit und niedrige Energiepreise. Bisher deckt sie 40 Prozent des Strombedarfs. Belgien hat damit hinter Frankreich, der Slowakei und der Ukraine den höchsten Anteil von Atomenergie im Energiemix. Zudem werde sie für das Erreichen des EU-Klimaziels benötigt, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 zu reduzieren, sagt der Liberale. Es sei unmöglich, den Menschen zu erklären, dass sie auf ihre Gasheizungen verzichten sollten, weil die das Klima schädigten, aber Belgien selbst gleichzeitig neue Gaskraftwerke baue, um den Wegfall der Atomenergie auszugleichen. „Atomkraft ist eine schlechte Lösung, aber mehr CO2 mit Gaskraftwerken auszustoßen ist schlimmer“, fasste Bouchez das im Gespräch mit der belgischen Zeitung Le Soir zusammen.

Tatsächlich will die zuständige Ministerin, die flämische Grüne Tinne Van der Straeten, den Bau von gleich zwei neuen Gaskraftwerken staatlich fördern, um einen Teil der wegfallenden Kapazitäten auszugleichen. Dabei lehnen die europäischen Grünen ansonsten Investitionen in Gas als Übergangstechnologie strikt ab. Die CO2-Emissionen würden deshalb von 2026 an in Belgien vorübergehend steigen, gesteht Van der Straeten ein. Bouchez wirft den Grünen zudem vor, sich mit dem Bau der Gaskraftwerke abhängig von Ländern wie Russland zu machen, auch das ein altes Argument der Grünen gegen Gas als Energieträger.

Innerhalb der Regierung keine Unterstützung

Heikel ist die Debatte auch, weil die belgischen Atomkraftwerke an den Standorten Tihange und Doel seit Langem als unzuverlässig gelten und in den Nachbarländern Deutschland und Luxemburg mit Argwohn beäugt werden. Ob sich Bouchez durchsetzt, ist allerdings unsicher. Eine Verlängerung der Laufzeit von bis zu zwei Reaktoren über 2025 hinaus ist nach dem belgischen Gesetz eigentlich nur möglich, wenn ansonsten die Versorgungssicherheit gefährdet ist oder durch die Abschaltung ein starker Anstieg des Strompreises droht. Das aber ist nach Ansicht der von der Regierung beauftragten Fachleute nicht der Fall.

Die Entscheidung bleibt zwar am Ende der Politik vorbehalten. Bouchez hat innerhalb der Regierung aber keine Unterstützung. Die findet er nur in der Opposition, vor allem bei der rechtspopulistischen N-VA. Die ist im niederländischsprachigen Flandern an der Regierung beteiligt und blockiert dort den Bau eines der zwei benötigten neuen Gaskraftwerke. Zur Not werde man beide in Wallonien bauen, hat deshalb der Präsident der französischsprachigen Grünen, Jean-Marc Nollet, angekündigt.

Der Energiekonzern Engie warnt ohnehin davor, die Reaktoren länger laufen zu lassen. Das Unternehmen hat sich auf den Rückbau eingestellt. Zugleich hat die EU-Kommission die geplanten Staatshilfen zur Abfederung des Ausstiegs längst gebilligt. So rudert Bouchez schon zurück und sagt: „Wenn ich verliere, wird mein Ego sich erholen, aber für mein Land wäre es ein Fehler.“

