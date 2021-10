Erster Anbieter insolvent : Worauf Kunden bei den steigenden Energiekosten achten müssen

Hohe Erdgaspreise kommen in Deutschland an. Ein Versorger meldet Insolvenz an, andere nehmen keine Neukunden mehr an und haben Verträge gekündigt. Welche Folgen hat das für die Endkunden?

Die steigenden Energiekosten spüren immer mehr Verbraucher in Deutschland. Das Brandenburger Unternehmen Otima Energie geht angesichts höherer Ausgaben den Gang in die Insolvenz und hat die Strom- und Erdgaslieferungen eingestellt. Seine Kunden bittet das Unternehmen darum, ihnen die Zählerstände zu nennen. „Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen, sich schnellstmöglich einen neuen Lieferanten zu suchen, um den Schaden für Sie beziehungsweise Ihr Unternehmen zu minimieren“, steht auf der Internetseite des in Neuenhagen bei Berlin ansässigen Unternehmens. Neben den Großhandelspreisen, die sich vervierfacht haben, spricht Otima Energie von einem deutlichen Anstieg der Vorauskasse- und Sicherheitsleistungen als Gründe für den Schritt.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das ist die erste bekannte Insolvenz eines Versorgers angesichts der höheren Preise für Erdgas und Strom. Auch andere Energiebetriebe stellen ihr Geschäft vorerst um. Der Essener Konzern E.ON mit mehr als 14 Millionen Kunden nimmt nun keine neuen Erdgas-Verträge für Neukunden mehr an. Weitere Versorger schränken vorerst ihre Werbung ein. Die im niedersächsischen Salzbergen ansässige Deutsche Energiepool teilte mit, vielen Kunden die Erdgas-Verträge gekündigt zu haben.

Die Frage für die Energieversorger ist dabei, welche Mengen an Erdgas sie langfristig eingekauft haben und damit noch günstigere Preise aus der Vergangenheit zahlen können – oder wie viel sie kurzfristig im Großhandel zu höheren Preisen bestellen müssen, um Kunden zu beliefern. Die Deutsche Energiepool hat nach eigenen Angaben trotz beschaffter Terminmarktmengen tägliche Spotmengen hinzukaufen müssen, wodurch sich ihre Beschaffungspreise verdreifacht hätten. Daher hat das Unternehmen die bundesweite Belieferung mit Erdgas eingestellt. „Um den Erhalt sämtlicher Arbeitsplätze in unserem Unternehmen zu gewährleisten, werden wir uns zukünftig auf Dienstleistungen im Energiesektor konzentrieren“, teilte es mit.

Wer springt im Fall der Insolvenz ein?

Angesichts dieser Entwicklung versucht der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) zu beruhigen, der viele Stadtwerke vertritt. Falls ein Anbieter wie im Fall von Otima Energie Insolvenz anmeldet und dann die Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden nicht erfüllt, springt der Grundversorger ersatzweise ein bei Endverbrauchern mit geringeren Abnahmemengen, teilt der Verband mit. Das sei meist das örtliche Stadtwerk. Spätestens nach drei Monaten müssten die Kunden einen neuen Liefervertrag abschließen.

Rechtsanwältin Janka Schwaibold hält es angesichts der höheren Preise für nachvollziehbar, keine neuen Kunden mehr aufzunehmen, sie wirft aber die Frage auf, ob eine Kündigung eines abgeschlossenen Vertrages zulässig ist. Jedenfalls lasse dies vermuten, dass ein Missverhältnis zwischen Produktgestaltung und Beschaffungsstrategie vorliege. „Solchen Versorgern droht jetzt der Kollaps und schlimmstenfalls die Insolvenz“, sagte die Partnerin für Energierecht in der Kanzlei Schalast. Gekündigte Kunden seien dagegen sicher: Ihnen liefern dann die überwiegend kommunalen Grundversorger Strom und Erdgas.

Schalast erwartet allerdings, dass die Krise nicht den gesamten Energiemarkt betrifft, weil sich viele Versorger langfristig eindecken. Gerade kommunale Unternehmen kaufen schon für das Folgejahr ein. „Was den Stadtwerken früher im Wettbewerb Nachteile brachte und den pauschalen Ruf, zu teuer zu sein, ist jetzt ein Vorteil.“

Der Verband kommunaler Unternehmer nennt viele Gründe für den Anstieg der Großhandelspreise für Erdgas wie den Wirtschaftsboom auf der Welt nach der Corona-Krise. Dazu kommt die besonders kalte und lange Heizperiode in Europa im vergangenen Winter, wodurch die Erdgasspeicher vergleichsweise weniger gefüllt sind. Auch sei die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien unterdurchschnittlich.

Wann steigen die Endkundenpreise?

Dennoch sei die Versorgungssicherheit in Deutschland hoch. „Derzeit sehen wir keine Versorgungsengpässe“, sagte ein VKU-Sprecher auf Anfrage. „Die Nachfrage nach Gas wird nach Feedback unserer Mitgliedsunternehmen derzeit vollständig bedient.“ Er verweist darauf, dass Stadtwerke ihre benötigten Energiemengen langfristig in Tranchen etwa über drei bis vier Jahre einkaufen, um Preisspitzen zu vermeiden, die derzeit zu sehen sind. „Kurzfristige Preisanstiege am Markt, wie wir sie gerade sehen, werden so bei der Preisbildung gepuffert.“ Allerdings seien die Folgen des Preisanstiegs für die Erdgaskunden noch nicht einzuschätzen. Entscheidend sei der Temperaturverlauf im Winter, wodurch sich der Bedarf zum Heizen ergibt. „In der Tendenz erwarten aber auch wir steigende Endkundenpreise“, sagte der Sprecher.

Im August lagen die Importpreise für Erdgas um 177,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berechnet hat. Bei den Verbrauchern verteuerte sich Erdgas demnach im September hingegen nur um 5,7 Prozent. Neben langfristigen Verträgen der Versorger macht sich auch bemerkbar, dass ein Teil des Endkundenpreises für Strom und Erdgas fest steht durch Steuern, Netzentgelte, Kosten für Messung und Abrechnung oder eine Konzessionsabgabe.

Mehr zum Thema 1/

Der Kreditversicherer Euler Hermes geht davon aus, dass der Höhenflug der Gaspreise bis zum Frühjahr anhält. Sollte es in der nördlichen Hemisphäre sehr kalt werden, könnte es zu weiteren vorübergehenden Preissteigerungen auf den Energierohstoff- und Strommärkten kommen: „Aber auch bei einem milden Winter könnten die Länder geneigt sein, ihre Vorräte vorsorglich aufzustocken.“ Die Tochtergesellschaft des Versicherungskonzerns Allianz rechnet mit einem deutlich gestiegenen Insolvenzrisiko für kleinere Versorger in Deutschland und Großbritannien, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht.