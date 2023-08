Kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg erhöht die SPD-Fraktion den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, seine ablehnende Haltung zu einem Industriestrompreis aufzugeben. Nach einem Positionspapier der Fraktion soll der Strompreis für einen „definierten Kreis von Industrien“ auf 5 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden. Der sogenannte Transformationsstrompreis soll zunächst für fünf Jahre gelten, mit der Option auf Verlängerung. Die Differenz zum Börsenstrompreis soll aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bezahlt werden, und zwar für den gesamten Stromverbrauch. Den vergünstigten Strom bekommen sollen nur Unternehmen, die Standort- und Beschäftigungsgarantien abgeben und ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen. Nächste Woche Dienstag beginnt die zweitägige Klausur des Bundeskabinetts. Ein Thema dort werden Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft sein.

Die Positionierung der SPD-Fraktion kommt nicht überraschend. Immer wieder sprachen sich führende Sozialdemokraten zuletzt für einen Industriestrompreis aus, darunter auch Ministerpräsidenten wie Stephan Weil und Malu Dreyer, in deren Bundesländern es große energieintensive Betriebe gibt. Neu ist, dass die SPD noch mehr will, als das Konzept von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorsieht. Er hatte Anfang Mai einen „Brückenstrompreis“ von 6 Cent je Kilowattstunde für 80 Prozent des Jahresverbrauchs vorgeschlagen und dafür bis 2030 mit Kosten von 25 bis 30 Milliarden Euro kalkuliert. Die Ko-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat gerade erst unterstrichen, dass aus Sicht ihrer Partei der Industriestrompreis unbedingt kommen muss – „zeitnah“, wie sie im Gespräch mit der F.A.Z. sagte. Laut dem Energieverband BDEW beträgt der Preis für kleine und mittlere Industriebetriebe derzeit 26,5 Cent je Kilowattstunde, die Stromsteuer eingerechnet.

DIHK ist dagegen

Scholz verweist immer wieder auf den Ausbau der Erneuerbaren und darauf, dass der Strom dadurch günstiger werde. Zugleich dämpft er die Erwartungen: So günstig wie in Ländern mit mehr Wind und Sonne werde Strom in Deutschland nicht werden. „Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben“, sagte er kürzlich vor Unternehmern in Düsseldorf. FDP-Finanzminister Christian Lindner sieht es ähnlich, verweist auf die Zins- und Tilgungsverpflichtungen, die schon aus den bislang aufgenommenen Krediten folgen. Der WSF wurde im vergangenen Jahr mit Kreditermächtigungen von 200 Milliarden Euro ausgestattet. Ausgegeben wurden bislang 50 Milliarden, unter anderem für die Gas- und Strompreisbremse.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), mit 4 Millionen Mitgliedsunternehmen einer der führenden Wirtschaftsverbände, ist gegen einen Industriestrompreis. „Die aktuellen Modelle eines Industrie-, Brücken- oder Transformationsstrompreises kämen nur einem sehr kleinen Kreis an Betrieben zugute – vielleicht 1000 bis 2000 energieintensiven Unternehmen“, warnt DIHK-Präsident Peter Adrian gegenüber der F.A.Z. „Wir brauchen aber eine Ausweitung des Angebots und müssen die Zusatzbelastungen aus Steuern und Umlagen auf ein Minimum senken.“ Auch die energieintensiven Unternehmen brauchten „mehr als nur eine wacklige Brücke, die allenfalls einige Jahre trägt und voraussichtlich nicht ans andere Ufer führt“.

„Freibrief für die Industrie wäre schlecht“

Auch die Liberalen im Bundestag lehnen einen Industriestrompreis ab. „Die FDP-Fraktion steht beim Industriestrompreis klar an der Seite des Kanzlers“, sagt ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Reinhard Houben. Eine Dauersubvention von Strompreisen sei nicht bezahlbar. „Stattdessen brauchen wir eine Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum. Wenn die Steuerschätzung im November ergibt, dass dafür kein Spielraum ist, sollten wir den Großteil des Aufwandes aus dem Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums und des Klimatransformationsfonds finanzieren.“ Aus besagtem Fonds finanziert die Bundesregierung die staatlichen Zuschüsse etwa für neue Heizungen, die Ansiedlung von Chipfabriken und Zuschüsse für die Umrüstung von Stahlwerken auf grünen Wasserstoff. Mehr als 200 Milliarden Euro sollen von 2024 bis 2027 ausgegeben werden. Anders als im WSF sind im KTF keine Mittel mehr frei.

Ökonomen sehen den Industriestrompreis überwiegend kritisch – auch jene, die sonst eher die Positionen der SPD als die der FDP vertreten. Sie befürchten, dass ein subventionierter Strompreis die für den Wandel zur Klimaneutralität erforderlichen Anpassungsprozesse in der Industrie aufhält. Auch ist unklar, inwieweit Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich günstiger wird. Zum einen werden Gaskraftwerke als Reserve für wind- und sonnenarme Zeiten benötigt. Außerdem müssen die Netze ausgebaut werden, was die Stromkunden über die Netzentgelte zahlen.

„Ein Freibrief für die Industrie mit einem Festpreis wäre schlecht“, sagt der Berliner Energieökonom Lion Hirth. Im aktuellen System hätten Unternehmen den Anreiz, konstant viel Strom zu verbrauchen. Dann gebe es Rabatt auf die Netzentgelte. „Mit Erneuerbaren müssen wir aber dahin kommen, Strom dann zu verbrauchen, wenn viel Wind weht oder die Sonne scheint.“ Die Produktionsprozesse müssten flexibler werden. Ein Niedrig-Energiepreis-Land sei Deutschland nie gewesen und werde es auch nicht werden, sagt Hirth. Wettbewerbsfähige Preise seien mit mehr Erneuerbaren und mehr Flexibilität aber durchaus möglich.