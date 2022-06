Rohstoff für Energiewende : Schmutzige Solarzellen

Aktualisiert am

Zelle an Zelle: Solaranlagen sollen auch in Deutschland für immer mehr Strom sorgen. Bild: dpa

In Photovoltaikanlagen steckt ein Rohstoff, der nach Ansicht von Fachleuten in China mit Hilfe von Zwangsarbeit und Kohlestrom gewonnen wird. Das wirft einen Schatten auf den Klimaschutz in Deutschland.