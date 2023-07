Wer bekommt den wertvollen Wasserstoff? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, flankiert von Bettina Stark-Watzinger und Volker Wissing bei der Vorstellung der Strategie am Mittwoch in Berlin Bild: Reuters

Die Ampelkoalition hat sich auf ein Zukunftskonzept zur Erzeugung, zum Transport und zur Nutzung von Wasserstoff geeinigt. Das Kabinett beschloss am Mittwoch die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie, die im Jahr 2020 noch von der großen Koalition beschlossen worden war. Das Gas und seine Derivate sollen bei der Energiewende helfen, den Industriestandort voranbringen, die Importabhängigkeiten aus nichteuropäischen Staaten verringern, die Sicherheitspolitik stärken und über Partnerschaften Entwicklungsländern helfen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, mit der Strategie sei es möglich, „dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger werden wird“. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verwies auf das strittige Thema Mobilität, indem er sagte, Wasserstoff sei auch nötig, „um den Individualverkehr klimaneutral zu stellen“; die Grünen lehnen das weitgehend ab. Generell stieß die Neufassung weitgehend auf Zustimmung, doch gab es auch Kritik. So bemängeln Umweltverbände, dass der Wasserstoff auch aus fossilen Quellen stammen und dass er im Verkehr und in der Wärmeerzeugung eingesetzt werden darf. Das sei eine Verschwendung der kostbaren Ressource, die vor allem als Speicher für Grünstrom und zur Dekarbonisierung von Industriezweigen dienen müsse, die sich nicht elektrifizieren ließen, etwa der Stahlerzeugung.

Auch blauer, türkiser und orangener Wasserstoff möglich

Die Strategie will gegen „übermäßige Abhängigkeiten“ vorgehen, eine „hohe Versorgungssicherheit durch eine wettbewerbsfähige innereuropäische Erzeugung“ garantieren und die Importe in die EU diversifizieren; für den Klimaschutz, aber auch im Sinne der Sicherheitspolitik nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Industriepolitisch werde der Standort Deutschland gestärkt, es sei mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zu rechnen. Bis 2030 müsse sich Deutschland zu einem Leitmarkt entwickeln: Das ursprüngliche Elektrolyseziel sei auf 10 Gigawatt zu verdoppeln, der Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen. Der Bedarf für 2030 wird mit 95.000 bis 130.000 Gigawattstunden angegeben. 50 bis 70 Prozent müssten importiert werden, wobei der Anteil steigen dürfte. Daher soll noch 2023 eine eigene Importstrategie folgen. Bis 2030 sind vor allem Schiffstransporte geplant, kurzfristig von Ammoniak, später von Methan und Methanol. Nach 2030 denkt man an Wasserstoffimporte über Pipelines.

Strittig innerhalb der Koalition waren lange folgende Punkte: Wie das Wasserstoffnetz aufgebaut wird und wer es betreibt sowie welche Erzeugungsarten und Anwendungsfelder (Sektoren) zulässig sind. Das Wirtschafts- und das Umweltministerium unter Habeck und Steffi Lemke (Grüne) wollten die Förderung in weiten Teilen auf die Ökostrom-Variante (grünen Wasserstoff) beschränken sowie auf den Einsatz in schwer zu dekarbonisierenden Industrien. Hingegen sprachen sich das Verkehrs- und Finanzressort von Wissing und Christian Lindner (FDP) für Offenheit in Erzeugung und Nutzung aus. Der Kompromiss sieht nun vor, dass in der Erzeugung nur grüner Wasserstoff gefördert wird. Um aber den Hochlauf zu bewerkstelligen sowie den Bedarf in einer Übergangsphase zu decken, ist auch die Produktion aus Erdgas, Abfällen und Reststoffen möglich, sofern Kohlendioxid (CO 2 ) abgeschieden und verwahrt wird (blauer, türkiser, orangener Wasserstoff). Diese Varianten dürfen auf der Anwendungsseite begrenzt gefördert werden.

„Erhebliche Mengen“ aus Norwegen importieren

In der Infrastruktur strebte Habeck zunächst ein separates staatliches Netz an. Doch ist diese Idee, auch nach Intervention der FDP und der Leitungsbetreiber, vom Tisch. Jetzt heißt es, bis 2027/2028 würden in Deutschland 1800 Kilometer und in der EU 4500 Kilometer errichtet, davon 3000 Kilometer in Form vorhandener Erdgasleitungen. Damit die Netzentgelte nicht prohibitiv hoch ausfielen, sei die Finanzierung des Kernnetzes nur durch die – anfänglich wenigen – Nutzer nicht sinnvoll. Andere Möglichkeiten würden geprüft, etwa die zeitliche Verlagerung der Entgelte. Als Förderung sind europäische IPCEI-Programme vorgesehen. Im Jahr 2030 ist eine EU-Vernetzung geplant. Dann will Deutschland per Pipeline „erhebliche Mengen“ Wasserstoff aus Norwegen beziehen. Für den Schiffstransport entstünden „bis 2030 ausreichend Importterminals an deutschen Küsten“.

Wasserstoff soll in der Industrie fossile Energieträger ersetzen und in Gaskraftwerken für eine regelbare Stromproduktion sorgen. Auch der Einsatz im Luft- und Schiffsverkehr sowie für schwere Nutzfahrzeuge bleibt möglich. Was Heizungen angeht, wird ausweichend auf die „perspektivische Nutzung von Wasserstoff bei der zentralen und dezentralen Wärmeversorgung“ verwiesen, die im Gebäudeenergiegesetz, in der Wärmeplanung und im EU-Gasmarktpaket zu präzisieren sei.