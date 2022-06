Kennzeichnung bald Pflicht : So funktioniert das neue Tierwohl-Label

Seit seinem 17. Lebensjahr ist Cem Özdemir Vegetarier. Trotzdem hat sich der Bundeslandwirtschaftsminister und Grünen-Politiker in den vergangenen Wochen ausgiebig dem Fleisch gewidmet. Vom kommenden Jahr an soll es nach dem Willen von Özdemir in Deutschland ein staatliches Tierwohlkennzeichen geben, das für die Anbieter von frischem oder tiefgekühltem Fleisch verpflichtend sein soll. Er hofft, dass die Verbraucher dadurch mehr hochwertiges Fleisch kaufen und die Landwirte bessere Bedingungen für die Tiere in den Ställen schaffen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Am Dienstag stellte Özdemir die Eckpunkte für ein Gesetz vor, das er vor der Sommerpause durchs Kabinett und bis zum Jahresende durch den Bundestag bringen will. Konkret geht es um ein fünfstufiges Modell. In der niedrigsten Haltungsform „Stall“ erfüllen die Landwirte nur die gesetzlichen Mindeststandards. In der Kategorie „Stall+Platz“ haben die Tiere 20 Prozent mehr Platz. „Frischluftställe“ sind mindestens auf einer Seite offen, in der Stufe „Auslauf/Freiland“ dürfen die Tiere acht Stunden täglich oder mehr raus. In die fünfte Stufe des Modells werden Biobetriebe eingruppiert.

Ziel sei es, die landwirtschaftliche Tierhaltung „zukunftsfest“ zu machen, sagte Özdemir in Berlin. Die Landwirte müssten ein gutes Einkommen haben, die Tiere gute Lebensbedingungen, zudem müsse das Klima geschützt werden. Die Zahl der Schweine haltenden Betriebe in Deutschland habe sich in den Jahren 2010 bis 2020 halbiert. Dies sei Anlass zur Sorge. Es solle auch künftig „gutes Fleisch“ aus Deutschland geben. „Das Haltungskennzeichen macht die Investitionen der Landwirte für mehr Tierwohl sichtbar“, sagte Özdemir. „Wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie gut zu halten.“

Seit mehr als zehn Jahren in Planung

Özdemir ist nicht der erste Bundeslandwirtschaftsminister, der ein staatliches Tierhaltungskennzeichen will. Entsprechende Überlegungen gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. In der vergangenen Legislaturperiode erreichte die damalige Amtsinhaberin Julia Klöckner (CDU) schon einen Kabinettsbeschluss zu diesem Thema. Sie plante ein dreistufiges Label, dessen erste Stufe schon über dem staatlichen Mindeststandard liegen sollte. Allerdings wollte Klöckner ein freiwilliges Modell, eine Kennzeichnungspflicht lehnte sie mit Verweis auf das EU-Recht ab. Die SPD blockierte das Kennzeichen daraufhin im weiteren politischen Prozess, zu einer Abstimmung im Bundestag kam es nicht mehr. Auch die Grünen, damals noch in der Opposition, waren gegen eine freiwillige Regelung.

Özdemir will sein Kennzeichen nur für Fleisch von Tieren verpflichtend machen, die in Deutschland gehalten wurden. Importierte Ware könne aber auf freiwilliger Basis gekennzeichnet werden, betonte er. Das Ministerium will jetzt den Notifizierungsprozess bei der EU-Kommission in Gang setzen. Ob es Einwände aus Brüssel gibt, wird sich im Lauf dieses Verfahrens zeigen. Einige andere Länder haben schon Tierwohlkennzeichen eingeführt. In Dänemark gibt es ein staatliches Label, das die Haltungsbedingungen mit drei grünen Herzen veranschaulicht. Es beruht auf freiwilliger Basis. In den Niederlanden hat sich das Label einer Tierschutzorganisation etabliert, die drei Sterne vergibt.