Schnellere Ausbildung : Der Turbo für die Wärmepumpe

Es ist einer dieser Tage in der Hauptstadt, die etwas anders laufen als geplant. Eigentlich sollte am Dienstagvormittag Christian Maaß in der loftartigen Zentrale des Heizungsbauers Thermondo in Berlin-Kreuzberg auftreten, der Abteilungsleiter für den Bereich Wärme im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne). Thermondo ist ebenso wie das Ministerium ein großer Verfechter der elektrisch betriebenen Wärmepumpe und hat zum „Fireside-Heatpump-Talk“ geladen. Doch Maaß wird im Ministerium dringender gebraucht. Im Regierungsviertel wird noch um die Details der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gerungen, die am Mittwoch, möglichst mit den Details des neuen Förderprogramms, vom Kabinett beschlossen werden soll.

Seit Ende Februar der erste Entwurf für die Gesetzesnovelle bekannt wurde, wird in Deutschland hitzig diskutiert. Vom kommenden Jahr an sollen keine klassischen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, stattdessen soll künftig vor allem mit Wärmepumpen geheizt werden. In Neubauten ist das nicht so sehr ein Problem, dort sind die Stromheizungen schon weit verbreitet, weil sie dort mit vergleichsweise wenig Strom viel Wärme erzeugen. In unsanierten Altbauten sieht das anders aus. Viele Eigentümer sorgen sich, wie teuer die Wärmewende für sie persönlich wird, wenn zu den höheren Anschaffungskosten noch die Gefahr hoher laufender Kosten hinzukommt.

Großteil der Arbeitsschritte ist anlernbar

Zumindest die Kosten zu Beginn lassen sich nach Einschätzung von Gerke Gersema noch drücken. 0,8 Wärmepumpen könne ein durchschnittlicher Sanitär- und Heizungshandwerker aktuell im Schnitt im Monat installieren, rechnet der für das Tagesgeschäft zuständige Thermondo-Vorstand vor – zu wenig, um auf die politisch erwünschten 6 Millionen Wärmepumpen im Jahr 2030 zu kommen. „Wir wissen, dass da noch mehr geht“, sagt Gersema. Er ist überzeugt, dass sich durch mehr Standardisierung und effizientere Prozesse die Zahl auf 8 Wärmepumpen je Handwerker und Monat steigern lässt. „Alle diese lila schraffierten Bereiche sind anlernbar“, sagt er und zeigt den typischen Ablauf einer Wärmepumpeninstallation. Der Großteil der Arbeitsschritte ist lila eingefärbt.

Die Unterstützung des Ministeriums hat er. „Ich glaube, dass wir uns trauen sollten, auch Spezialisierungen der Handwerker zuzulassen“, sagt Referatsleiter Alexander Renner. Man müsse über kürzere Ausbildungszeiten reden und auch darüber, dass angelernte Arbeitskräfte auf Baustellen mehr Dinge machen dürften als aktuell und dies trotzdem unter die gesetzliche Gewährleistung falle.

Was die deutsche Wärmepumpen-Skepsis treibt

Die Installationskosten sind aber nur ein Aspekt der deutschen Wärmepumpen-Skepsis, auch das wird auf dieser Veranstaltung deutlich. Da ist zum einen die Frage, wie wichtig der Klimaschutz den Deutschen wirklich ist. „Wollen wir 2045 klimaneutral sein?“, fragt Thermondo-Gründer Philipp Pausder in die Runde. „Wenn alle Ja sagen, dann ist der Rest einfache Mathematik“, schließlich laufe eine Heizung 20 Jahre. Man sei jetzt „mittendrin im Leben der Menschen“, konstatiert er. Das sei etwas anderes als eine Turbine für eine Offshore-Windanlage, die man mal im Vorbeifahren auf einer Autobahn sehe.

Alexander Renner hält die Ausgestaltung des Förderprogramms für entscheidend für die Akzeptanz. Die Zuschüsse sollten sozial gestaffelt sein, es sei aber nicht so einfach, mit Einkommensnachweisen zu arbeiten. Auch für Senioren, die keine Bankkredite mehr bekommen, müsse es eine Lösung geben. „Wir können es uns nicht leisten, die ältere Generation in nicht sanierten Gebäuden mit fossilen Heizungen zu belassen.“ Auch über Erleichterungen beim Strompreis, ob durch spezielle Wärmepumpentarife oder eine niedrigere Stromsteuer, müsse man reden, auch mit dem Finanzministerium.

Das von Christian Lindner (FDP) geführte Haus hatte schon in den Gesprächen am Dienstag zur GEG-Novelle eine Schlüsselrolle. Die technischen Details sollen dem Vernehmen nach so kommen, wie im Entwurf skizziert: Inkrafttreten der Reform am 1.1.2024, wasserstofftaugliche Gasheizungen müssen spätestens 2035 mit dem Gas laufen. Ob die geplanten Ausnahmen vom Fossilen-Verbot für über 80-Jährige so kommen sollen, war indes noch umstritten, könnte dies doch eine unzulässige Alters- beziehungsweise Jugenddiskriminierung sein.