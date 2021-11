Ankläger aus den Anden : Warum ein peruanischer Kleinbauer RWE verklagt

Saúl Luciano Lliuya wohnt in einem Dorf in den Anden, am Fuß des 6274 Meter hohen Palcaruja-Gipfels. Vor sechs Jahren hat der Peruaner den deutschen Energieversorger RWE beim Landgericht in Essen auf umgerechnet rund 21.000 Euro Schadenersatz verklagt. Der gesammelte Treibhausgasausstoß aus den Kohlekraftwerken des 1898 gegründeten Konzerns habe sich schädlich auf die Lebensgrundlagen in Peru ausgewirkt, lautet seine Begründung für die Klage; RWE sei zu einem gewissen Anteil haftbar für die Erderwärmung, die Luciano Lliuyas Hab und Gut bedrohe – auch wenn das Unternehmen in Peru überhaupt nicht vertreten ist. Ein spektakulärer Fall, der nicht nur in Deutschland Aufsehen erregt hat. Das Landgericht in Essen lehnte die Klage 2016 zunächst ab. Das Oberlandesgericht in Hamm ließ sie in zweiter Instanz zu. Seit 2017 läuft die Beweisaufnahme.

Einigermaßen unstrittig ist: Der Gletscher, der sich vor Jahrtausenden im vermeintlich ewigen Frost hoch oben in den Bergen gebildet hat, ist seit 1987 um mehr als ein Viertel geschrumpft. Das Schmelzwasser fließt in einen See, der heute gut 30-mal so viel Wasser enthält wie in Luciano Lliuyas Kindheit. Zurückgehalten wird das Wasser von einem Damm. Bricht er eines Tages oder kommt es zu einer Flutwelle, etwa durch eine Lawine, wären die Folgen für die talwärts gelegenen Siedlungen fatal. Davor fürchtet sich Luciano Lliuya.