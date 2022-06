Gipfel mit Branchenvertretern : Habeck will 500. 000 neue Wärmepumpen im Jahr

Es gibt eine Berufsgruppe, die sich in den nächsten Jahren um ihren Arbeitsplatz keine Sorgen machen muss: Wärmepumpen-Installateure. Die Bundesregierung will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen von 2024 an weitgehend untersagen. Neue Heizungen sollen dann zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen. Wo es keine Fernwärmenetze gibt, die etwa die Abwärme von Müllverbrennungsanlagen nutzen, läuft diese Vorgabe auf eine strombetriebene Wärmepumpe hinaus. Am Mittwoch berieten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) mit Branchenvertretern über das weitere Vorgehen. 500 .000 neue Wärmepumpen sollen demnach ab 2024 jährlich installiert werden.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr entspräche das mehr als einer Verdreifachung. 2021 wurden nach Angaben des Branchenverbands 154.000 Wärmepumpen installiert. Gegenüber dem Vorjahr war das zwar ein Zuwachs von 28 Prozent. Doch die jetzt etwas mehr als eine Million Wärmepumpen insgesamt bleiben angesichts von 19 Millionen Wohngebäuden und 2 Millionen beheizten Nichtwohngebäuden in Deutschland eine überschaubare Zahl. 70 Prozent der 900.000 Heizungen, die im vergangenen Jahr neu eingebaut wurden, nutzen einen Energieträger, von dem die Regierung dringend weg will: Gas.

Die Nachfrage ist riesig

Obwohl noch sichtlich übermüdet von dem nächtlichen Ringen um das Verbrenner-Aus beim Treffen der EU-Umweltminister bemühte sich Habeck, Aufbruchstimmung zu verströmen. „Dieser Gipfel hatte eine schier unfassbare Dynamik“, sagte er mit Blick auf die Wärmepumpen-Runde. 6 Millionen Geräte bis 2030 seien machbar. An der Nachfrage dürfte dieses Ziel in der Tat kaum scheitern. Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sorgen um die Gasversorgung in Deutschland werden Installateure von Anfragen nach Wärmepumpen regelrecht überrannt – zumal der Staat bis zu 45 Prozent der Kosten übernimmt. Das Problem ist der fehlende Nachschub an Geräten und auch an Fachkräften. Der Zentralverband Sanitär hatte im Frühjahr vorgerechnet, dass schon jetzt 41.000 Techniker fehlten. Für Habecks Ziele seien weitere 60.000 nötig.

Es soll nun mehr Werbung für Handwerksberufe geben und auch mehr Weiterbildung zum Thema Wärmepumpen. Habecks Staatssekretär Patrick Graichen hatte vergangene Woche auf dem Tag der Immobilienwirtschaft angeregt, dass statt einer mehrjährigen Ausbildung auch eine mehrwöchige Schulung ausreichen könnte. Allerdings gelten Wärmepumpen als äußerst komplex, vor allem, wenn sie in Bestandsbauten eingebaut werden. Sind sie nicht optimal eingestellt, drohen hohe Stromrechnungen.

Auffällig war, dass Geywitz im Anschluss an den Gipfel immer wieder Technologieoffenheit anmahnte. Der Hintergrund: Klimaneutral geheizt werden kann etwa auch mit Holzpellets oder perspektivisch mit Wasserstoff. Habeck versteht seine Wärmepumpen-Offensive derweil ausdrücklich auch als Mittel der Industriepolitik. Im Lauf des Jahres solle auf europäischer Ebene ein Förderprogramm (IPCEI) für „Renewables“ aufgelegt werden, kündigte er an. Unternehmen, die in Deutschland Wärmepumpen oder Solaranlagen produzieren, könnten dann mit Subventionen rechnen.