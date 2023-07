„Jetzt läuft das an den Fugen doch etwas auseinander“: Robert Habeck am Mittwoch in Mönchengladbach Bild: dpa

Langsam führt der Kran das Fassadenteil mit dem Dämmmaterial an der Rückseite an das zweigeschossige Mietshaus heran. Die Bauarbeiter ziehen das Quadrat mit dem schon fertig eingebauten Fenster in der Mitte an die Hauswand, so, dass die Holzlatten möglichst exakt über denen des Erdgeschosses landen. Ganz gelingt das nicht, was Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch auch gleich anmerkt. „Jetzt läuft das an den Fugen doch etwas auseinander.“ Macht nichts, beruhigen ihn die Mitarbeiter der Bauunternehmen. Dafür gebe es Fassadenverblendungen, dann falle das nicht auf.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Das Quartier in Mönchengladbach-Hardt gehört dem Wohnungsunternehmen LEG. Die zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser sind Ende der Fünfzigerjahre entstanden, rund 230 Wohnungen verteilen sich über mehrere Straßenzüge. Die Häuser sind bewohnt und zugleich ein „Reallabor“. Mehrere Anbieter aus dem Bereich des seriellen Sanierens bringen hier jeweils eine Häuserreihe auf einen höheren Energieeffizienzstandard. „Von H auf A in drei Monaten“, sagt Volker Wiegel, der für das Tagesgeschäft verantwortliche Vorstand der LEG. Normalerweise dauere das mindestens ein Jahr. 165.000 Wohnungen hat das Unternehmen insgesamt. Nach und nach sollen sie alle saniert werden. Welches Konzept dafür das geeignetste ist, will die LEG hier erproben.