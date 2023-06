Aktualisiert am

Die Netzagentur will die Eigenkapitalverzinsung für Stromnetze erhöhen. Hört sich technisch an? Für Verbraucher dürften dadurch die Stromkosten steigen.

Auf der Stromrechnung sind sie jetzt schon einer der größten Posten: die Netzentgelte für die Nutzung der Leitungen, welche die Energie von Kraftwerken und Windrädern in die Haushalte bringen. Je nach Region machen diese Gebühren oft mehr als ein Fünftel der Rechnung aus. Jetzt könnte es noch weiter nach oben gehen. Grund sind die stark gestiegenen Zinsen, welche die dringend notwendigen Milliardeninvestitionen in den Netzausbau bremsen.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Die Bundesnetzagentur, die in regelmäßigen Abständen Obergrenzen für die zulässigen Netzentgelte festlegt, will den Betreiberunternehmen deshalb höhere Renditen zugestehen. „Wir berücksichtigen die aktuelle Entwicklung des Zinsumfelds. Deswegen wollen wir neue Investitionen besser verzinsen und schaffen so spürbare Anreize für Investitionen bei den Netzbetreibern“, sagte Präsident Klaus Müller.

Der Hebel dafür ist der Eigenkapitalzins, den Betreiber wie Eon und Amprion bei der Kalkulation ihrer Gebühren ansetzen dürfen. Eigentlich sollte er für Stromnetze Anfang 2024 von bisher 6,91 Prozent auf 5,07 Prozent sinken. So hatte es die Netzagentur vor knapp zwei Jahren beschlossen, als die Zinsen einen historischen Tiefstand erreicht hatten.

Steigerung um 40 Prozent

Nun geht es in die andere Richtung: Für Neuinvestitionen will die Marktaufsicht den zulässigen Satz auf 7,09 Prozent nach oben schrauben. Der neue Wert gilt auch für die Erdgasnetze, wo die Renditen Anfang dieses Jahres bereits gekappt worden waren. Gegenüber dem alten Stand entspricht das einer Anhebung der Eigenkapitalrenditen für Strom- und Gasnetze um rund 40 Prozent.

Für das bereits in den Altbestand investierte Eigenkapital dürfen die Unternehmen in den Netzentgelten allerdings keine höheren Zinsen ansetzen. Dort bleibt es bei den im Oktober 2021 festgelegten 5,07 Prozent. Diese Differenzierung schütze die Verbraucher vor einer ungerechtfertigt hohen Belastung, argumentiert die Netzagentur.

Für die Netzbetreiber sei das hinnehmbar, weil sie ihren Bestandsinvestitionen in der vergangenen Niedrigzinsphase auch langfristig sehr günstig hätten finanzieren können. „Die Renditen der Netzbetreiber werden von den Netznutzern bezahlt, also Haushalten, Industrie und Gewerbe. Die Mehrbelastung dort muss auf das Notwendigste begrenzt bleiben“, sagte Müller.

Mehr zum Thema 1/

Netze als natürliche Monopole

Die Stromnetze in Deutschland werden von mehr als 800 Unternehmen betrieben, darunter Branchenriesen wie Eon, aber auch zahlreiche Stadtwerke, die sich um die Verteilnetze kümmern. Auf dem Gasmarkt sorgen rund 700 Unternehmen für den Transport des Brennstoffs. Die einzelnen Netze bilden „natürliche Monopole“, weil die Kunden auf den jeweiligen regionalen oder lokalen Netzbetreiber angewiesen sind. Deshalb wacht die Netzagentur darüber, dass die Betreiberunternehmen ihre Position nicht durch überhöhte Preise und unnötige Investitionen missbrauchen.

Seit Monaten kämpft die Branche für eine Anhebung ihrer Eigenkapitalrenditen. Zugeständnisse hatte die Netzagentur bisher nur auf der Fremdkapitalseite gemacht. Dort sollen sich höhere Zinsen künftig schneller in den Netzentgelten niederschlagen dürfen. Auch beim Eigenkapital plant die Netzagentur nun eine Systemänderung: Statt den Zins für fünf Jahre festzulegen, soll er über einen sogenannten Kapitalkostenaufschlag jedes Jahr an die aktuelle Entwicklung auf den Kapitalmärkten angepasst werden.