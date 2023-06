Andere in seinem Alter sind schon seit zwei Jahrzehnten in Rente. Udo Möhrstedt, 83 Jahre, konnte man dagegen vergangene Woche am Stand seines Unternehmens auf dem Münchner Messegelände treffen. Die Intersolar ist hierzulande das wichtigste Treffen der boomenden Photovoltaikbranche und für Möhrstedt noch immer Pflichttermin.

Der Unternehmer ist eine Rarität, ein Zeitzeuge aus den Anfangstagen der deutschen Energiewende, wie es heute nur noch wenige gibt. Wer aus erster Hand etwas über die wechselvolle Geschichte der Solarenergie von der Nische bis zum Massenmarkt erfahren will, der ist bei ihm richtig. Mit seiner vor 41 Jahren gegründeten Firma IBC Solar aus der fränkischen Provinz war Möhrstedt ein Mann der allerersten Stunde in der Photovoltaikbranche.

Wohl niemand in Deutschland hat so viel Erfahrung im Solargeschäft wie Udo Möhrstedt. Als er sich Anfang der Achtzigerjahre daranmachte, den Deutschen Solarmodule für ihre Dächer zu liefern, galt er als hoffnungsloser Spinner. Möhrstedt begann als Ein-Mann-Betrieb daheim in einem Zimmer im Haus der Familie. Die ersten Solaranlagen baute er zu Testzwecken noch im Garten auf dem Rasen auf.

Mehr als doppelt so viele neue Solaranlagen

Heute ist die Photovoltaik ein Milliardenmarkt. Die sprunghaft gestiegenen Strompreise und die Sorge um eine gesicherte Energieversorgung wegen des Ukrainekriegs haben zu einem Run auf Solaranlagen geführt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland etwa 260.000 neue Solaranlagen in Betrieb genommen, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Münchner Intersolar-Messe war dieses Jahr größer denn je. Bis Ende des Jahrzehnts werde sich der Umsatz der Branche mit Solaranlagen und zugehörigen Batteriespeichern in Deutschland auf jährlich 30 Milliarden Euro verdoppeln, prognostiziert der Branchenverband BSW. Von der Minisolaranlage für den Balkon der Zweizimmerwohnung bis zur stattlichen 10-Kilowatt-Anlage auf dem Dach des Einfamilienhauses – die Deutschen fliegen auf hausgemachten Sonnenstrom. Und Solarpionier Möhrstedt ist mittendrin im Solarboom.

Der Umsatz von IBC Solar schoss 2022 um 85 Prozent auf knapp 700 Millionen Euro nach oben. Das mittelständische Unternehmen ist ein sogenannter Systemanbieter. Es konzipiert und vertreibt über ein Netz von Installationspartnern im In- und Ausland Photovoltaikanlagen nebst zugehörigen Batteriespeichern. Bei IBC Solar kann man Solaranlagen fürs heimische Dach bekommen, aber auch große Freiland-Solarparks in Auftrag geben.

Club of Rome und Herbert Gruhl als prägende Einflüsse

Begonnen hat die Geschichte für Udo Möhrstedt mit zwei düsteren Büchern. „Die Grenzen des Wachstums“, der erste Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 1972, und drei Jahre später „Ein Planet wird geplündert“ des knorrigen Umweltveteranen Herbert Gruhl, damals noch CDU-Bundestagsabgeordneter und später Mitgründer der konservativen Ökopartei ÖDP. Die beiden Bücher, erschienen kurz vor und knapp nach der ersten Ölpreiskrise, waren damals Bestseller. Möhrstedt nennt sie heute noch als prägende Einflüsse.

Er arbeitete damals bei Varta in Hannover. Der Physiker, Sohn eines Grubentechnikers aus dem Ruhrgebiet, war bei dem Batteriehersteller für die Zusammenarbeit mit der Autoindustrie zuständig. Schon in den 70er Jahren tüftelte er auch an elektrischen Golf-Mobilen mit Solarzellen und E-Mofas. Die Photovoltaik faszinierte ihn. Zu jener Zeit kamen Solarzellen als Stromquelle für Satelliten im All zum Einsatz. „Es war also klar: Das funktioniert“, sagt Möhrstedt.

Siemens und der Elektrokonzern AEG entwickelten in den 70er Jahren bereits Solarzellen. Aber die Großunternehmen hätten nie ein echtes Interesse daran gehabt, das reine Forschungsstadium hinter sich zu lassen, glaubt Möhrstedt. Er dagegen schon. „Mein Fachgebiet war die angewandte Physik. Ich hab schon damals gesagt: Jetzt ist mal genug geforscht, wir müssen die Dinger unter die Leute und auf die Dächer bringen.“