„Erhalten viel Zuspruch“ : Olaf Scholz sieht internationale Unterstützung für seinen Klimaclub-Plan

Kolumbien : Meistgesuchter Drogenboss soll ausgeliefert werden

Er gilt in Kolumbien als der gefährlichste Drogenbaron der Welt. Wie die Sicherheitskräfte am Sonntag mitteilten, soll er nun an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden. Dairo Antonio Usuga, auch bekannt als Otoniel, war am Wochenende in der Provinz Antioquia gefasst worden.