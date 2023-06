Wenn in Deutschland von Strom aus erneuerbaren Energien die Rede ist, dann geht es meist um Windräder. Wo sollen neue Windparks entstehen, wie viel Abstand muss zu Häusern eingehalten werden – solche Fragen standen zuletzt im Mittelpunkt der politischen Debatte. 24 Prozent des deutschen Strommixes stammten im vergangenen Jahr aus der Windkraft, nach der Kohle war dies die zweitwichtigste Art der Stromerzeugung. Nun will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Ausbau einer anderen Art der erneuerbaren Stromerzeugung vorantreiben: Die Solarenergie, die 2022 erst 10,6 Prozent zur Stromerzeugung beitrug, soll wachsen. Der Gesetzentwurf für das sogenannte Solarpaket I ist fertig und soll demnächst vom Kabinett verabschiedet werden.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Leitgedanke ist, dass Privatleute stärker an der Energiewende beteiligt werden sollen, unabhängig davon, ob sie Hauseigentümer oder Mieter sind. So soll zum Beispiel die Installation einer Solaranlage auf dem Balkon einfacher werden. Die bislang vorgeschriebene Anmeldung der sogenannten Steckersolargeräte beim Netzbetreiber soll entfallen. Künftig soll nur noch die Meldung bei der Bundesnetzagentur erforderlich sein, und auch das Formular für diesen Eintrag im Marktstammdatenregister soll vereinfacht werden. Zugleich sollen die Hürden gesenkt werden, um den in einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohnanlage gemeinschaftlich erzeugten Strom aus Sonnenenergie auch vor Ort zu nutzen. „Es wird eine ‚Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung‘ eingeführt, mit der zukünftig die gemeinsame Eigenversorgung mit Photovoltaik einfach möglich wird“, heißt es in dem Entwurf, welcher der F.A.Z. vorliegt.

Kein großer Aufwand für Privatleute

Änderungen sind auch bei den „Mieterstrommodellen“ geplant, diese sollen geöffnet werden. Mit dem Begriff Mieterstrom wird Strom bezeichnet, der etwa auf dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt wird und der, ohne Durchleitung ins Stromnetz, direkt an die Endverbraucher vor Ort geliefert wird. In Deutschland mit seiner geringen Eigentumsquote sind das oft Mieter. Der von ihnen nicht verbrauchte Strom wird bislang ins Stromnetz eingespeist und vergütet.

Künftig ist geplant, dass Privatleute auch gewerbliche Stromverbraucher ohne großen bürokratischen Aufwand direkt mit Strom beliefern können, wenn die Anlage das hergibt. Um möglicher Aufregung vorzubeugen, wie es sie in den vergangenen Monaten beim Heizungsgesetz gab, schreibt das Ministerium in dem Entwurf weiter, die Modelle blieben für die Mieter freiwillig. Niemand soll gezwungen werden, Strom zu erzeugen. Einzelne Bundesländer haben die Anreize schon erhöht: So bekommen in Berlin Mieter seit Fe­bruar 500 Euro Zuschuss, wenn sie sich eine Balkonsolaranlage anschaffen.

Mehr Agri-PV-Anlagen

Die Ampelkoalition hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix auf 80 Prozent steigen soll. Im vergangenen Jahr betrug er 46 Prozent. Zum Jahresende 2022 waren in Deutschland knapp 150 Gigawatt Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien installiert. Photovoltaik machte davon knapp die Hälfte aus, 67 Gigawatt. Den Ausbaupfad beschrieb eine Sprecherin von Habeck am Montag so: „Wir wollen 215 Gigawatt installierte Photovoltaikleistung bis 2030. Der jährliche Ausbau muss von circa sieben Gigawatt somit auf 22 Gigawatt verdreifacht werden.“ Im Mai hatte Habecks Ministerium die neue Solarstrategie der Regierung vorgestellt. Aufgeteilt in ein Solarpaket I und II sollen nun die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Alles in allem soll in den kommenden Jahren jedes zweite neue Solarpanel auf Dächern installiert werden, die übrigen auf Freiflächen. Um den zusätzlichen Flächenbedarf im Rahmen zu halten, soll es vermehrt auch sogenannte Agri-Photovoltaikanlagen geben, bei denen Landwirte unter den Solarmodulen weiter Obst oder Gemüse anbauen. Parallel zu den Gesetzen, die den Einsatz von Photovoltaik einfacher machen sollen, treibt das Ministerium auch die Produktion von Solaranlagen in Deutschland voran. Am Freitag hat das Ministerium einen Aufruf gestartet, in dem Unternehmen Interesse an einer Förderung bekunden können. Das Unternehmen Meyer Burger, das Habeck im vergangenen Jahr während seiner Sommertour nahe Bitterfeld-Wolfen besucht hatte, kündigte bereits Interesse an. Geschäftsführer Gunter Erfurt sprach am Montag von einem wichtigen Schritt, „um die massive Abhängigkeit Deutschlands bei der Energieversorgung der Zukunft zu reduzieren“.