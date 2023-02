Die Regierung will mehr Klimaschutz im Neubau. Fassadenbegrünung und Solardächer sollen laut der Umweltministerin „zur Regel“ werden. Was das kostet, bleibt offen.

Zu wenige gedämmte Häuser, zu viele Gas- und Ölheizungen und dadurch zu viele CO 2 -Emissionen: Der Gebäudesektor gilt neben dem Verkehrsbereich als einer der größten Klimasünder in Deutschland. Auch im vergangenen Jahr hat er nach Schätzungen des Thinktanks Agora Energiewende die gesetzlich festgeschriebenen Einsparziele gerissen. Die Bundesregierung will nun verstärkt gegensteuern. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellten dazu am Montag in Berlin eine Studie des Umweltbundesamtes „für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau“ vor.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

„Vielen Menschen im Land ist noch nicht klar, was für eine große Aufgabe vor uns liegt“, sagte Lemke. Ein Punkt, den sie kritisiert: „Es wird nach wie vor zu viel Fläche versiegelt.“ 54 Hektar seien es im Jahr 2020 im Durchschnitt pro Tag gewesen. Bis 2030 soll die Zahl auf unter 30 Hektar sinken, bis 2050 auf null. Neubau wäre dann nur noch möglich, wenn andernorts versiegelte Flächen wieder in Natur zurückverwandelt werden. Solardächer und Fassadenbegrünung sollen laut der Umweltministerin „zur Regel“ werden. Auch die Bauministerin sprach sich für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich aus. Mit Blick auf die Neubauziele der Regierung sagte sie: „Wir müssen den notwendigen Zubau ökologisch verträglich realisieren.“ In manchen Regionen Deutschlands werde es im Sommer für ältere Menschen schon richtig gefährlich. „Das ist nicht nur ein bisschen Wetter.“

Unmut über die stark gestiegenen Baukosten

In Umfragen positioniert sich zwar seit Jahren die große Mehrheit der Bürger für mehr Klimaschutz. Zugleich gibt es aber auch Unmut über die schon in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Baukosten. Nach dem Verband der Bauindustrie betragen die Durchschnittskosten für den Bau eines Quadratmeters Wohnfläche in Deutschland inzwischen 4275 Euro. Die Branche führt dies nicht zuletzt auf immer strengere Vorgaben zur Energieeffizienz zurück. Wohnungsunternehmen wie Vonovia haben angekündigt, vorerst keine Neubauprojekte mehr zu beginnen, weil diese sich nur noch mit Quadratmetermieten von rund 20 Euro refinanzieren ließen.

Seit Jahresbeginn müssen Neubauten in Deutschland dem Effizienzhaus-55-Standard genügen. Das heißt, sie dürfen nur noch 55 Prozent der Energie eines Standardhauses benötigen. Vom kommenden Jahr an sollen nur noch neue Heizungen erlaubt sein, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Einbau von Gasheizungen – die auch 2022 mit Abstand am häufigsten verbaute Heizungsart – wird damit nur noch in wenigen Ausnahmefällen gestattet sein. Bundesländer wie Baden-Württemberg und Berlin haben schon eine Solarpflicht für Neubauten und Dachsanierungen eingeführt. In der Großstadt Frankfurt hat sich die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt kürzlich darauf geeinigt, dass Bauherren Freiflächen, Dächer und Fassaden bei Neu- und Umbauten intensiv begrünen müssen.

Mit welchen Mehrkosten die Vorschläge aus der Studie verbunden sind, dazu äußerten sich Geywitz und Lemke bei der Vorstellung der Studie nicht. „Eine Fassadenbegrünung an sich ist erst mal nichts Teures“, sagte Geywitz. Was die Solaranlagen betrifft, spreche ihr Haus mit dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) über Erleichterungen für den sogenannten Mieterstrom. Geywitz deutete außerdem an, mit Habeck über eine bessere Förderung von Haushalten zu verhandeln, die in die Jahre gekommene Einfamilienhäuser kaufen und sanieren. Im Bundeshaushalt sind nur noch 1,1 Milliarden Euro im Jahr für energieeffiziente Neubauten vorgesehen, aber rund 13 Milliarden Euro für die Sanierung von Bestandsbauten.

Mehr zum Thema 1/

Lemke mahnte: „Wir sollten nicht zuerst auf die Kosten schauen, sondern auf die Gewinne.“ Den Ausgaben etwa für eine Fassadenbegrünung stehe ein Gewinn an Lebensqualität gegenüber. Lemke signalisierte allerdings Offenheit dafür, die strengen Vorgaben im Baurecht zum Schallschutz zu lockern und Bauherren so zu entlasten. Durch leisere Straßenbahnen und E-Autos entstünden dafür Spielräume. Umweltbundesamtspräsident Dirk Messner warnte davor, angesichts der aktuellen Baukrise in Deutschland den Klimaschutz „auf den Verschiebebahnhof“ zu stellen. „Das wäre eine Bankrotterklärung“, sagte er.

Er empfahl, die Vorschläge der Baukostensenkungskommission aus dem Jahr 2015 umzusetzen. Dies sei großteils noch nicht geschehen. Das Umweltbundesamt sähe es gerne, wenn die Politik eine Primärbaustoffsteuer einführte, um zu erreichen, dass Bauherren stärker auf recycelte Baustoffe zurückgreifen. Diese sind bislang oft deutlich teurer. Von diesem Vorschlag distanzierten sich Geywitz und Lemke aber ausdrücklich.