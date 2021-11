Aktualisiert am

Minouche Shafik im Gespräch : „Der Druck bewegt sich nur in eine Richtung“

Gelingt die Klimakonferenz in Glasgow? Und wieso sind so viele Gesellschaften gespalten, obwohl die Menschheit wohlhabend wie nie zuvor ist? Ein Gespräch mit der Direktorin der London School of Economics, Nemat „Minouche“ Shafik.

Frau Shafik, wie geht es der Welt wirtschaftlich gegenwärtig?

Alexander Armbruster



Die Welt erholt sich in sehr unterschied­lichem Tempo von der Pandemie, und die Erholung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften schreitet voran. In den Entwicklungsländern, von denen viele im­mer noch mit den Auswirkungen von COVID zu kämpfen haben, sieht es ganz anders aus. Und natürlich beherrschen die Lieferketten einen Großteil der aktuellen Debatte, da die Welt nach einer Zeit großer Lieferketten-Störungen zur Normalität zurückfindet.

Und politisch . . .?

. . . befinden wir uns in einer schwierigen Zeit. In vielen Ländern ist die Politik ge­spalten. Und ich muss auch sagen, dass dies die schlechteste Zeit für die in­ter­nationale Zusammenarbeit ist, die ich in meiner Laufbahn erlebt habe, vor al­lem wenn ich sehe, wie die Welt mit der Ver­teilung von Impfstoffen umgegangen ist.