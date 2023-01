Solarstreit : Milliardäre lassen riesiges Solarprojekt platzen

Aktualisiert am

Andrew Forrest und Mike Cannon-Brookes stecken Milliarden in den Klimaschutz. Nun kämpfen sie miteinander um Sun Cable und ein 4200 Kilometer langes Stromkabel.

Solarparadies Australien: Sonnenenergieanlage in der Wüste im heißen Norden des Kontinents Bild: Picture Alliance

Das wohl ambitionierteste Sonnenprojekt der Welt ist zumindest vorerst am Ego der beiden australischen Milliardäre gescheitert, die es bislang vorantrieben. Sun Cable hat sich freiwillig unter die Führung eines Insolvenzverwalters begeben. Zuvor war die geplante Finanzierung zusammengebrochen. Sun Cable arbeitet an einer riesigen Solaranlage in Nordaustralien, deren Strom über ein Unterseekabel von Darwin über Indonesien bis nach Singapur geliefert werden soll. Die Kosten da­für bezifferte das Unternehmen bislang auf rund 35 Milliarden Australische Dollar (22,5 Milliarden Euro). Überleben wird das Vorhaben nur dann, wenn sich Geldgeber finden.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Bislang standen die beiden Gründer und Milliardäre Andrew Forrest und Mike Cannon-Brookes hinter Sun Cable. Beide Investoren sind für ihre sehr starken Persönlichkeiten bekannt. Alles deutet darauf hin, dass sie zwar beide an die Idee glauben, sich aber über das Management von Sun Cable nicht einig wurden und deshalb zumindest Forrest den Geldhahn zudrehte. Im vergangenen Jahr er­hielt das Unternehmen weitere 210 Millionen Australische Dollar.