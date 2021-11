Frankreichs Arbeitgeberchef : „Die Deutschen haben ein Energieproblem“

Herr Roux de Bézieux, Stand jetzt wird Frankreichs Wirtschaft in diesem Jahr um mindestens 6 Prozent zulegen, doppelt so viel wie die deutsche. Was läuft hier besser?

Die Wachstumszahlen in diesem Sommer erinnern in der Tat an die 60er Jahre, das Vorkrisenniveau ist in etwa erreicht. Aber man muss relativieren: Im letzten Jahr ging es in Deutschland nicht so stark runter wie in Frankreich. Auch unsere schwächere Exportausrichtung ist aktuell von Vorteil.

Wie große Sorgen bereiten Ihnen die Lieferengpässe?

Was die französische Industrie angeht, sind die Probleme die gleichen wie in Deutschland. Sie müssen wir genauso ernst nehmen wie die hohen Energiepreise und Europas zunehmend schwierige geostrategische Lage zwischen den Blöcken Amerika und China. Wir müssen bereit sein, aus diesen Entwicklungen unsere Schlüsse zu ziehen.