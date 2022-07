Russisches Gas : Investitionsruine LNG-Terminal

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkauft den „Green Deal“ inzwischen vor allem als Programm gegen die Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl. 210 Milliarden Euro soll die EU bis 2027 investieren, um sich unabhängig von Russland zu machen. Der größte Teil davon ist für den Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz vorgesehen. 12 Milliarden Euro sollen allerdings in neue Infrastruktur für die Versorgung mit nicht russischem Flüssiggas (LNG), Gas und Öl fließen. Vor allem kurzfristig spielt LNG eine große Rolle in der Entkoppelung von Russland. Allein in diesem Jahr will die EU 50 Milliarden Kubikmeter russisches Gas durch nicht russisches LNG ersetzen.

So widersinnig das erscheint, die EU habe keine andere Wahl, sagt Klimakommissar Frans Timmermans. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) arbeitet schon mit Hochdruck daran. Deutschland investiert gerade 2,5 Milliarden Euro in vier schwimmende LNG-Terminals. Der erste soll Ende des Jahres liefern. In den nächsten Jahren sollen zudem mehrere feste Terminals gebaut werden.

Klima- und Umweltschützer sind alarmiert. Nach einer Studie des „Global Energy Monitor“ sind momentan 26 neue LNG-Terminals, Erweiterungen beste­hender Terminals und schwimmende LNG-Plattformen in der EU in Planung. 22 davon stammten aus der Zeit nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs. Zu Kosten von 6 Milliarden Euro werden sich die Einfuhrkapazitäten dadurch um mindestens 152 Milliarden Kubikmeter Gas erhöhen – allein 60 Milliarden davon in Deutschland, rechnet die Nichtregierungsorganisation vor. Das allein entspricht der Einfuhr aus Russland im vergangenen Jahr.

Enorme Erhöhung der Kapazitäten

Bisher gibt es in der EU 21 Terminals für die Einfuhr von LNG. Ihre Kapazität beträgt 158 Milliarden Kubikmeter. Mit den geplanten Terminals würde sich die Gesamtkapazität also beinahe verdoppeln. Die bestehenden LNG-Terminals sind aber sehr ungleich verteilt. Ein Drittel steht auf der Iberischen Halbinsel, und von dort gibt es nur eine Pipelineverbindung ins restliche Europa, die meist ausgelastet ist.

„Die durch Sorge um kurzfristige Versorgungssicherheit geplanten Investitionen sind klar überdimensioniert“, warnt Matthias Buck vom Berliner Thinktank Agora Energiewende dennoch. „Die EU muss sich besser abstimmen, um Investitionsruinen auf Kosten der Steuerzahler zu vermeiden.” Es gebe einen regelrechten „Hype“ um den Bau neuer Terminals, sagt Ana Maria Jaller-Makarewicz von der amerikanischen Denkfabrik Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse: „Alle wollen nur noch bauen, bauen, bauen.“ Dabei würden selbst die existierenden Plattformen durchschnittlich nur zu 70 Prozent genutzt. In Spanien seien es eher 50 Prozent. Das Land sei ein warnendes Beispiel dafür, welche Folgen ein überdimensionierter Ausbau habe.

Überflüssigen Ausbau verhindern

„Ich glaube nicht, dass wir einen Ausbau in dieser Größenordnung sehen werden“, sagt der Ökonom Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Bei vielen Projekten handele es sich um frühe Ideen, und wahrscheinlich würden einige der schwimmenden Terminals nach Fertigstellung fixer Anlagen „weiterziehen“. Das Hauptproblem sei das Timing. Zwar könne die EU momentan 100 Milliarden Kubikmeter zusätzliche Importkapazität gebrauchen, da das den aktuellen russischen Importen entspreche. Aber da LNG teuer sei und die EU auch aus Klimagründen schnell aus der Gasnutzung aussteigen müsse, werde der Importbedarf stetig stark sinken, erst in Stromversorgung und Industrie, dann etwas langsamer bei Haushalten.