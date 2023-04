Aktualisiert am

Wer schon immer einmal einen großen Bagger besitzen wollte, kann nun fündig werden: In der Lausitz werden große Gerätschaften aus dem Tagebau verkauft. Abholen muss der Käufer sie jedoch selbst.

Schaufelradbagger, Eimerkettenbagger, Bandwagen und Kippanhänger: Wer einen Tagebau betreibt, benötigt schwere und große Maschinen. Einige dieser Maschinen will die Lausitz Energie Bergbau AG, kurz Leag, nun versteigern. Die Vergabe erfolgt gegen Höchstgebot, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

Zu versteigern ist etwa ein Bandwagen, circa 100 Meter lang, 16 Meter breit und 24 Meter hoch. Das Gewicht beträgt 615 Tonnen, pro Stunde kann es bis zu 4200 Kubikmeter fördern. Verfügbar ab Juli 2024. Ersteigert werden kann auch ein Schaufelradbagger, der knapp 2300 Tonnen auf die Waage bringt, jedoch erst im Jahr 2029 verfügbar sein wird. Ein Eimerkettenschwenkbagger, mit dem das Fördergut mit Eimern, die an Ketten befestigt sind, abgegraben wird, stünde ebenso im Juli des nächsten Jahres zur Abholung bereit. Das Dienstgewicht beträgt schlappe 4986 Tonnen.

Laut den Verkaufsanzeigen von Leag ist eine Besichtigung möglich. „Wenn Sie Interesse haben, richten Sie Ihr Gebot schriftlich per E-Mail, Post oder Telefax mit eindeutiger Angabe der Vorgangsnummer an den kommerziellen Ansprechpartner“, heißt es von dem Unternehmen. „Mit der Gebotsabgabe erkennen Sie als Bieter unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen als verbindlich an.“ In den AGBs steht unter anderem, dass nur Unternehmen mitbieten können. Für den Käufer ergeben sich darüber hinaus mehrere Pflichten: Er muss die Geräte abholen und den Transport selber bezahlen.

Der Käufer „ist verpflichtet, die gekaufte und bezahlte Ware innerhalb von 3 Wochen ab Datum des Zuteilungsschreibens abzuholen. Diese Abnahmeverpflichtung gehört zu den Hauptleistungspflichten des Käufers“. Den Zuschlag bekommt also nur derjenige, der nicht nur einen guten Preis zahlt, sondern die Anlage auch vor Ort zerlegt und abtransportiert. Ein Mindestpreis wird nicht genannt.

Kohleausstieg in der Lausitz bis 2038

Es ist nicht die erste Versteigerung dieser Art: Im August 2020 hatte RWE einen Schaufelradbagger im Internet zum Kauf angeboten. Die Anlage war 1959 von Krupp gefertigt und konnte im Braunkohlerevier besichtigt werden. Die meisten Maschinen, die in der Lausitz zum Verkauf stehen, wurden in der DDR hergestellt.

Der Kohleausstieg im Lausitzer Revier soll später erfolgen als im Rheinischen Revier. Bis 2038 sollen die Leag-Kraftwerke am Netz bleiben, als die letzten in Deutschland. Wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht, soll aber schon 2030 Schluss sein, wie im Rheinischen Revier. Mitte Februar besuchte Habeck die Lausitz und überreichte Förderbescheide über 28,5 Millionen Euro für ein neuartiges Wasserstoff-Speicherkraftwerk, das hier ab 2025 laufen soll. Es ist ein Pilotprojekt, das irgendwann einmal Strom liefern soll. Solange müssen die Kohlekraftwerke aber liefern. Durch den Ukrainekrieg haben die Braunkohlekraftwerke plötzlich Hochkonjunktur, allein dem Unternehmen Leag fehlten Hunderte Fachkräfte.

Das Wasserstoff-Speicherkraftwerk soll einer der „Leuchttürme“ beim Strukturwandel werden. Bei Leag arbeiten nach eigenen Angaben 7000 Menschen; Anfang der 1990er-Jahre waren in der Region noch 70.000 Menschen in der Kohle beschäftigt. Laut Unternehmensangaben durchlaufe das Energiesystem „seine bisher größte Transformation: klimafreundlich, nachhaltig, erneuerbar“. Dazu gehört offenbar auch, dass das Unternehmen nun so langsam seine Maschinen los wird.