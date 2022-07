Aktualisiert am

Die Landwirtschaft leidet – aber noch nicht so wie 2018

Wenig Niederschläge : Die Landwirtschaft leidet – aber noch nicht so wie 2018

Auf der Agrarwetter-Karte des Deutschen Wetterdienstes ist Deutschland derzeit vor allem eines: gelb. In weiten Teilen des Landes liegt die Bodenfeuchte unter 50 ­Prozent der sogenannten Feldkapa­zität, in Teilen Sachsen-Anhalts sogar unter 20 Prozent. Für die ­Landwirte und ihre Pflanzen be­deutet das Stress. Die Pflanzen wachsen schlechter, was die Ernte schmälert. Im schlimmsten Fall vertrocknen sie ganz.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Nur ganz im Norden und ganz im Süden Deutschlands verzeichnen die Meteorologen noch einen grünen Streifen mit Bodenfeuchtewerten von bis zu 90 Prozent. Das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung spricht in seinem Monitor nicht mehr nur von einer ungewöhnlichen Trockenheit, sondern in den meisten Regionen von einer Dürre – im besten Fall moderat, zum Teil aber auch extrem.