Was gibt es Neues zur kommunalen Wärmeplanung?

Das Bauministerium von Klara Geywitz (SDP) hatte Anfang Juni einen ersten Gesetzentwurf in die Länder- und Verbändeanhörung gegeben. Das Gesetz soll Kommunen verpflichten, Pläne zu erarbeiten, wo in einem Ort künftig mit welcher Technik klimafreundlich geheizt werden kann. Dann kam die Einigung der Ampelfraktionen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG). Sie wollen, dass zunächst die Kommunen Wärmepläne vorlegen müssen, bevor das verschärfte GEG – neue Heizungen nur noch mit 65 Prozent erneuerbaren Energien – für Eigentümer von Bestandsgebäuden greift. Das Bauministerium hat die von den Fraktionen gewünschten Details zur Wärmeplanung in den Gesetzentwurf eingearbeitet und diesen Ende vergangener Woche erneut in die Länder- und Verbändeanhörung gegeben. Der Kabinettsbeschluss ist für den 16. August geplant. Im Herbst soll sich der Bundestag damit befassen. Ob der Bundesrat dem Gesetz zustimmen muss, steht noch nicht fest.

Bis wann müssen die Kommunen was machen?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen ihre Wärmepläne bis zum 30. Juni 2026 aufstellen, alle anderen Kommunen bis zum 30. Juni 2028. Gegenüber dem ersten Entwurf werden die Fristen damit um ein halbes Jahr vorgezogen. So wollten es die Ampelfraktionen. Der Deutsche Städtetag warnt seit Wochen, dass diese Frist nicht zu halten sei. Er drängt darauf, wieder Ende 2026 beziehungsweise 2028 festzuschreiben. Anders als vom Ministerium ursprünglich geplant, haben die Ampelfraktionen auch beschlossen, dass jede Kommune einen Wärmeplan machen muss, nicht nur die mit mehr als 10.000 Einwohnern. Für die kleineren soll aber ein vereinfachtes Verfahren reichen. Letzteres betrifft rund 9200 der insgesamt 10.800 Kommunen in Deutschland.

Was bedeutet dieser Gesetzentwurf für Eigentümer?

Eigentümer sollen mit den kommunalen Wärmeplänen Planungssicherheit bekommen. Sie sollen wissen, wohin das Fernwärmenetz erweitert wird, ob ihr Haus daran angeschlossen werden soll. Und auch, wie die heute oft noch mit Gas oder Kohlekraftwerken erzeugte Fernwärme ergrünen soll. Nahwärmenetze aus Biomasse – etwa aus Abfällen der Land- oder Forstwirtschaft – sind ebenfalls denkbar. Aus den Plänen soll ferner hervorgehen, wo ein Wasserstoffnetz geplant ist. Wenn der Anschluss an ein Wärmenetz absehbar ist, dürfen Eigentümer nach den Regeln des GEG zwischenzeitlich auch nochmals eine Heizung mit fossilen Energieträgern einbauen. Wo keine Wärmenetze kommen, müssen Eigentümer nach Abschluss der Wärmeplanung beim Einbau einer neuen Heizung eine andere klimafreundliche Option wählen, etwa eine Wärmepumpe oder eine Holzheizung.

Was gilt in Bundesländern, die schon Wärmepläne angestoßen haben?

Vier Bundesländer haben schon Landesgesetze zur kommunalen Wärmeplanung erlassen: Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Baden-Württemberg müssen die großen Kreisstädte bis Ende 2023 einen Wärmeplan vorlegen. Das betrifft etwa die Hälfte der Einwohner des Landes. In anderen Bundesländern sind die Fristen länger. Die kommunalen Wärmepläne müssen den Anforderungen des Bundesgesetzes genügen. Mitunter könnten also Überarbeitungen nötig sein. Schon fertige Wärmepläne sollen auf Grundlage des Bundesgesetzes fortgeschrieben werden. Ist die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen, soll dies per Landesrecht festgestellt werden. Erst dann sollen für Eigentümer von Bestandsgebäuden, gegebenenfalls mit Übergangsfristen, die neuen Regeln des GEG greifen.