Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin Bild: dpa

Dieser Kompromiss könnte für die Grünen zur noch größeren Zerreißprobe werden als der europäische Asylkompromiss. Das Gebäudeenergiegesetz berührt schließlich das zentrale Versprechen der Partei, für einen ambitionierten Klimaschutz einzutreten. Der Gesetzentwurf, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im März in die Ressortabstimmung gaben, wollte dieses Versprechen in die Tat umsetzen. Doch die Debatte der vergangenen Monate hat gezeigt: Für einen radikalen Wandel gibt es in Deutschland keine gesellschaftliche Mehrheit. Habeck hatte am Ende keine andere Wahl, als einer Entkernung seines Gesetzes zuzustimmen.

Mit den am Dienstag beschlossenen „Leitplanken“ wird der Einstieg in die Wärmewende in vielen Regionen Deutschlands von 2024 auf 2028 verschoben. Das ist, anders, als Umweltverbände jetzt beklagen, keine schlechte Nachricht. Es hilft wenig, immer darauf zu verweisen, dass in anderen Ländern der Einbau von Öl- und Gasheizungen schon seit Längerem verboten ist. Dänemark hat schon nach der Ölpreiskrise in den Siebzigerjahren begonnen, auf Fernwärme umzustellen. Norwegen erzeugt mit Wasserkraft so günstigen Strom, dass Wärmepumpen keine Kostentreiber sind. Aber die Ausgangslage in Deutschland ist nun mal eine andere.