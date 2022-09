Klimawandel : Der Umbau des Waldes wird Milliarden Euro kosten

Auch dem Auenwald geht es schlecht. In das idyllische Bild von der Auenlandschaft am Sieglitzer Berg zwischen Dessau und Vockerode in Sachsen-Anhalt ragen Bäume mit kahlen, braunen Ästen. Hier, im Biosphärenreservat Mittelelbe, befinden sich die größten zusammenhängenden Hartholzauenwälder Mitteleuropas. Der Auenwald sei ein „Wasserwald“, erklärt Guido Puhlmann, Leiter des Biosphärenreservats.

Doch seit 2013 gab es kaum Hochwasser. Der noch verfügbare Wasservorrat im Boden, in den Flutrinnen und in den Auengewässern hat in den Dürrejahren seit 2018 deutlich abgenommen. Biosphären-Ranger Lothar Händler macht sich Sorgen: „Es gibt Standorte, an denen jeder zweite Baum abstirbt. Das passiert dort, wo die Vielfalt der Baumarten gering ist und die Bäume ein ähnliches Alter haben.“

Nicht nur im Biosphärenreservat ist man beunruhigt. Die Forstwirtschaft schlägt auch wegen der vielen Waldbrände Alarm. „Ein Feuersommer wie in diesem Jahr darf sich nicht wiederholen“, mahnte vor Kurzem Andreas Bitter, Präsident des Dachverbandes AGDW – Die Waldeigentümer bei einem Presseauftritt mit dem Deutschen Feuerwehrverband in Berlin. Fast 4300 Hektar Wald sind in diesem Jahr in Deutschland verbrannt. Ein trauriger Rekord. Und doch sind die Brände nur ein kleiner Teil der Probleme durch Hitze und Trockenheit.

In den Dürrejahren von 2018 bis 2020 gingen hierzulande rund 400.000 Hektar Wald verloren – etwa drei Prozent der Waldfläche. Zu einem großen Teil wurden die Verluste durch den Borkenkäfer in Fichtenbeständen verursacht. Aber auch Buchen und Eichen haben gelitten. Nur ein Fünftel der Bäume in deutschen Wäldern ist nach der diesjährigen Waldzustandserhebung nicht durch Dürre geschädigt.

„Waldumbau ist eine Generationenaufgabe“

Nimmt man den Holzwert, beträgt der Schaden durch den diesjährigen Brandsommer nach Berechnungen des Waldeigentümerverbandes zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Den Gesamtschaden für die Wirtschaft, für Natur und Klima und die menschliche Gesundheit schätzt der Verband auf mehr als 600 Millionen Euro.

Um das Risiko von Waldbränden zu reduzieren und den Wald besser an Klimaveränderungen anzupassen, muss er umgebaut werden. Da sind sich Waldbesitzer, Naturschützer, Wissenschaftler und Politiker einig. Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats, fasst gegenüber der F.A.Z. zusammen: „Der klimastabile Waldumbau ist eine Generationenaufgabe.“ Regional angepasste Mischwälder unterschiedlicher Baumarten und Altersklassen zu schaffen wird Jahrzehnte dauern.

Wie man am besten vorgeht, ist umstritten und mit Ungewissheiten behaftet, etwa ob der Waldumbau mithilfe von Baum- und Gehölzarten vorangetrieben werden sollte, die sich in anderen Ländern als widerstandsfähig gegenüber Trockenheit und Hitze erwiesen haben.

Welche Baumarten sind „dürretolerant“?

Wissenschaftler wie der Jenaer Pflanzenökophysiologe Henrik Hartmann mahnen, der Kenntnisstand lasse noch keine „deutlichen Aussagen darüber zu, welche Baumarten besonders dürretolerant sind“. Doch allein Dürretoleranz reicht auch nicht. Jedenfalls im Auenwald müssen die Bäume ebenfalls mit Hochwassern zurechtkommen. Hinzu kommen wirtschaftliche Anforderungen an die Holzqualität. Bäume wie der aus Nord- und Mittelamerika stammende Eschen-Ahorn hätten die ökonomischen Erwartungen bislang nicht erfüllt, sagen die Fachleute im Biosphärenreservat.

Ob mit oder ohne nichtheimische „Klimawandelbäume“ – der Waldumbau wird viel Geld kosten. „Wir gehen davon aus, dass der Kapitalbedarf in den nächsten 50 Jahren bei etwa 50 Milliarden Euro liegen wird“, sagt Schirmbeck. „Da muss die Politik ran und den Forstbetrieben einen Ausgleich für ihre Leistungen zahlen.“ Das Bundesumweltministerium will im „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ 4 Milliarden Euro ausgeben, um den Zustand der Ökosysteme zu verbessern.

Der Waldumbau ist allerdings nur ein Projekt unter vielen und das Programm bis 2026 befristet. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft honoriert seit Kurzem Maßnahmen für mehr Klimaschutz und mehr Artenvielfalt in deutschen Wäldern. Dafür stehen dieses Jahr 200 Millionen Euro zur Verfügung. In den nächsten fünf Jahren sollen es insgesamt 900 Millionen Euro sein. Verbandspräsident Bitter sprach von einem „Meilenstein“, Waldmanagement mit positiven Effekten für Klima und Artenvielfalt zu honorieren. Die Fördersumme reicht aus Sicht der Interessenverbände jedoch bei Weitem nicht aus.