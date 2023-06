Vom Münchener Großflughafen zum kleinen Flugplatz Oberpfaffenhofen sind es knapp 50 Kilometer Luftlinie. Es gibt eine S-Bahnverbindung und einen Autobahnanschluss. Und trotzdem wurde diese Mini-Strecke tatsächlich im vergangenen Jahr mehr als 100-mal mit dem Flugzeug zurückgelegt. Nicht mit einem großen Airbus, sondern mit Privatflugzeugen mit mehr als drei Sitzplätzen. Hinzu kamen 20 Flüge von Oberpfaffenhofen nach Augsburg über eine ähnliche Distanz. Zwischen Friedrichshafen und dem nahen schweizerischen Altenrhein flogen die Jets 39-mal.

Solche Auswertungen, hier von der Nichtregierungsorganisation CE Delft, erregen in der Klimadebatte zunehmend die Öffentlichkeit. Denn solche Flüge sind keine Seltenheit. Auch im Ausland gibt es regelmäßig Ultra-Kurzflüge. Viel häufiger sind genauso klimaschädliche Kurztrips von unter 500 Kilometern, die in Europa 40 Prozent aller Privatflüge ausmachen. Gemeint sind damit Flüge in kleinen Business-Fliegern, in denen manchmal nicht einmal zehn Passagiere sitzen. Das kann der Manager auf Dienstreise sein, der Werksverkehr von Großunternehmen oder einfach nur ein Vermögender, der sich den Luxus des unabhängigen Reisens gönnen will. Die CO2-Emissionen je Passagier in solchen Flügen sind je nach Berechnung bis zu 14-mal so hoch wie in einem normalen Flugzeug und 50-mal höher als in einem Zug.

Amsterdam verbannt die Privatflieger

Nun wird die Debatte auch auf EU-Ebene schärfer. Österreich, Frankreich und die Niederlande haben vor ein paar Tagen in einem Brief an die Europäische Kommission strenge EU-Klimaschutzregeln für Flüge mit Privatjets gefordert. Geschäftsreisen und private Luxusreisen mit Privatjets hätten einen exzessiven Kohlenstoff-Fußabdruck je Kopf und ständen daher zu Recht in der Kritik. „Vor diesem Hintergrund sind jüngst erhobene Forderungen nach Schritten wie dem Verbot von Reisen mit Privatjets verständlich und müssen adressiert werden“, heißt es im dem Schreiben. „Privatjet-Flüge sind ein Hobby von Superreichen“, sagte die grüne österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Ihr Land hat das Thema auf die Tagesordnung des EU-Verkehrsministertreffens am Donnerstag setzen lassen. Ihre Äußerungen zeigen, dass neben der Umweltwirkung auch immer wieder soziale Aspekte in den Streit einfließen. Schließlich können sich solche Privatflüge nur reiche Menschen leisten. Daher fordern auch linke Politiker wie der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewan schon länger Einschränkungen. Klimaaktivisten der „letzten Generation“ besprühten vor wenigen Wochen am Berliner Flughafen Privatflugzeuge mit orangener Farbe, nachdem sie durch ein selbstgeschnittenes Loch im Flughafenzaun aufs Vorfeld gelangt waren. Die Gruppe schrieb dazu ebenfalls vom „Luxus der Superreichen“.

Auch die Politik taugt nicht immer als Vorbild. Friedrich Merz reiste vergangenes Jahr im Privatjet zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt. Und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen flog zusammen mit EU-Ratspräsident Charles Michel ausgerechnet zur UN-Klimakonferenz in Ägypten mit dem Geschäftsflieger. Es wird über Kosten von 100.000 Euro für diesen Flug spekuliert. Michel wird besonders kritisch beäugt. Bis zu viermal höher als bei seinen Vorgängern sollen die Reisekosten sein. Häufig nutzt er dabei den Privatjet. Für das kommende Jahr soll das Reisebudget des Präsidenten sogar noch weiter um mehr als ein Viertel auf 2,6 Millionen Euro angehoben werden.