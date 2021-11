Nachhaltigkeit : Müssen wir verzichten oder rettet uns die Technik?

Müssen wir künftig alle mit Lastenfahrrädern einkaufen? Oder brauchen wir nur darauf zu warten, dass mit Wasserstoff betriebene Fabriken und Verkehrsmittel uns das Nachdenken über die Erderwärmung abnehmen? Das ist etwas zugespitzt eine der zentralen Kontroversen im Klima-Diskurs: Müssen wir Verzicht üben oder können wir uns darauf verlassen, dass es Fortschritte in der Technik richten werden? Im schottischen Glasgow ringen Regierungen um Lösungen. Die Konsequenzen für den Alltag bleiben ausgeblendet.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Auch im Bundestags-Wahlkampf ging es oft um die große industrielle Transformation. Die Grünen forderten einen früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung und dem Verbrennungsmotor. Union und SPD warben für industrielle Transformations-Projekte, die FDP setzte auf den Emissionshandel und will Menschen so wenig wie möglich gängeln. Konzepte, die Suffizienz, also einen zurückhaltenderen, ressourcenschonenden Lebensstil einbeziehen, sind spätestens seit dem grünen Wahldebakel von 1994 vom Tisch. Damals warb die Partei für einen Benzinpreis von 5 Mark je Liter.

Ein politisches Konzept, das auf Verzicht setzt, hält Thomas Unnerstall für abwegig. Nach beruflichen Erfahrungen in der baden-württembergischen Landesverwaltung war er zwei Jahrzehnte lang Energiemanager und machte sich vor fünf Jahren als Energieberater selbständig. Im Februar hat er das Buch „Faktencheck Nachhaltigkeit: Ökologische Krisen und Ressourcenverbrauch unter der Lupe“ veröffentlicht. Es ließ liberale Herzen höher schlagen. Unnerstall zeigte darin, dass Milliardeninvestitionen notwendig seien, um die Ökokrise zu meistern. Sich persönlich zu geißeln dagegen bringe überhaupt nichts.

Corona hat gezeigt: Verzicht bringt strukturell nicht viel

„Man kann ausrechnen, was es an CO2-Reduktion brächte, wenn alle in Deutschland Verzicht übten“, sagt er im Gespräch. Man könne auf Inlandsflüge und internationale Flugreisen verzichten, den Fleischkonsum drosseln, die Heizung reduzieren. „Aber man landet so nur bei einer Reduktion von zehn bis elf Prozent der Emissionen. Das ist nicht ansatzweise ausreichend.“ Die Corona-Krise habe unterstrichen, dass mit etwas Konsumzurückhaltung wenig gewonnen sei.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Unnerstalls Ansatz ist interessant: Den Klimawandel beschreibt er als die größte Herausforderung der Menschheit. Alle anderen Ökoprobleme dagegen seien davon abgeleitet. Wenn er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Umfrage mache, überschätzten viele das Ausmaß des Artensterbens um den Faktor 10: Acht von zehn gaben an, in den vergangenen 500 Jahren seien 10 Prozent der Arten ausgestorben. Es war aber nur 1 Prozent. Löse man das CO2-Problem, entschärfe sich die Lage der Korallen, und die Artenvielfalt sei weniger bedroht. „Wenn wir den Klimawandel erfolgreich bekämpfen, haben wir den entscheidenden Hebel betätigt, um das Thema Biodiversität in den Griff zu bekommen“, sagt Unnerstall.