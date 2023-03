Klimaschutz : In der dänischen Nordsee wird jetzt CO2 gespeichert

Unter dem dänischen Meeresboden wird in 1800 Metern Tiefe seit wenigen Wochen CO2 aus Belgien gelagert. Das funktioniert so: In einer Chemiefabrik in Antwerpen wird das während der Produktion entstehende Kohlenstoffdioxid abgeschieden, verflüssigt, auf einen Schiffstanker verladen und nach Dänemark gebracht. Dort wird es in die Tiefe gepumpt und in den Sandsteinschichten des erschöpften Ölfeldes Nini verpresst. Gebaut hat diesen riesigen CO2-Speicher ein vom britischen Chemiekonzern Ineos und der BASF-Tochtergesellschaft Wintershall Dea angeführtes Konsortium, kräftig gefördert vom dänischen Staat. Bis 2025 sollen hier bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden, fünf Jahre später schon bis zu 8 Millionen Tonnen. Letzteres entspricht mehr als 10 Prozent der heutigen jährlichen CO2-Emissionen Dänemarks.

Nach Angaben der Unternehmen ist das Projekt Greensand das erste auf der ganzen Welt, bei dem grenzüberschreitend CO2 transportiert und in einem geologischen Speicher auf hoher See zu Zwecken des Klimaschutzes gelagert wird. Die Technik dahinter nennt sich Carbon Capture and Storage (CCS), also CO2-Abscheidung und -Speicherung. Wissenschaftler sind sich einig, dass es in Zukunft notwendig sein wird, auch diese Technik zu nutzen, um die globale Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Denn spätestens bei manchen Industrieprozessen hört die Phantasie auf, wie vollständige Dekarbonisierung gelingen soll. Bei der Herstellung von Zement, Kalk, Glas oder Keramik fallen Emissionen an, für deren Vermeidung weit und breit keine technische Lösung in Sicht ist. Auch manche Emissionen aus der Tierhaltung oder der Müllverbrennung lassen sich schwierig bis unmöglich vermeiden. Dementsprechend betonten die Forscher des Weltklimarates IPCC in ihrem jüngsten Synthese­bericht noch einmal die Rolle von Techniken zur Speicherung von CO2.