Klimaschutz : Neue Heizkostenzähler, weniger Neubauförderung

Im vergangenen Jahr hat nur ein Bereich der Wirtschaft die für ihn im Klimaschutzgesetz festgelegten Emissionsgrenzen überschritten: die Wohn- und Gewerbeimmobilien. Nun sollen zwei neue Beschlüsse dazu beitragen, dass die Deutschen weniger CO2 ausstoßen. Zum einen stimmte der Bundesrat am Freitag einer neuen Heizkostenverordnung zu, mit der EU-Vorgaben umgesetzt werden. In Mehrfamilienhäusern müssen neu installierte Heizkostenzähler demnach künftig aus der Ferne ablesbar sein. Bestehende Zähler müssen bis Ende 2026 umgerüstet werden. Außerdem sollen die Versorger Eigentümern und Mietern einen Vergleich zu ihrem bisherigen Verbrauch und zum Durchschnittsverbrauch aller Nutzer schicken – und zwar monatlich. Die Hoffnung dahinter: Die Verbraucher sollen ihre Heizung nicht mehr so weit aufdrehen und so das Klima und ihr Bankkonto entlasten.

Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Änderung prinzipiell zwar, befürchtet aber zusätzliche Belastungen. Es sei zu befürchten, „dass Mieterinnen und Mieter für diese Geräte und die Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen mehr bezahlen müssen als sie zusätzlich an Energiekosten einsparen“, warnte er. Der Bundesrat hat seine Zustimmung daran geknüpft, dass die Bundesregierung die neue Regelung nach drei Jahren daraufhin überprüfen muss, ob sie zu Mehrkosten für die Mieter geführt hat. Das Ableseunternehmen Ista, eines der großen der Branche, teilte mit, dass in knapp 3 der 5 Millionen von ihm betreuten Wohnungen die Zähler schon aus der Ferne abgelesen würden.

Wohnungsverbände kritisieren die Änderung

Unterdessen hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Änderung im Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) auf den Weg gebracht, die für Bauherren Folgen hat. Für Neubauten nach dem Standard Effizienzhaus 55 gibt es demnächst keine Fördermittel mehr, entsprechende Anträge können nur noch bis zum 31. Januar 2022 gestellt werden. Eine Sprecherin begründete dies damit, dass die Fördermittel gezielt dort eingesetzt werden sollten, wo das Einsparpotenzial am größten sei: in der Sanierung von Bestandsbauten. Dazu zählen etwa das Dämmen und der Einbau von modernen Heizungen. Sechs von zehn Wohngebäuden in Deutschland wurden nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur vor der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1979 gebaut. Diese Häuser verbrauchen Fachleuten zufolge bis zu fünfmal mehr Energie als nach dem Jahr 2001 errichtete Häuser. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums entfielen zuletzt aber mehr als die Hälfte der zugesagten BEG-Mittel auf Neubauten – meist nach dem Standard Effizienzhaus 55.

Wohnungsverbände kritisieren die Änderung. „Ohne diese Förderung wird das Wohnen mit erhöhtem Klimastandard für viele Menschen in Deutschland unbezahlbar“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des GdW. Der Verband schätzt, dass die Herstellungskosten für Mehrfamilienhäuser in Großstädten durch den Wegfall der Förderung um 264 Euro je Quadratmeter Wohnfläche steigen dürften. Eine 75-Quadratmeter-Wohnung würde sich demnach um knapp 20.000 Euro verteuern. „Das ist ein Anstieg um mehr als 9 Prozent“, sagte ein Sprecher. Das Wirtschaftsministerium verweist allerdings darauf, dass Neubauten nach dem Effizienzstandard 40 weiter gefördert werden sollen. Diese verbrauchen nur 40 Prozent der Energie eines herkömmlichen Gebäudes.