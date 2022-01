Nachhaltigkeit : Klimapolitik zu Lasten der Armen

Die Klimapolitik in angegrünten US-amerikanischen Metropolen und Bundesstaaten ist bigott. Sie schafft mit Verboten aus der Welt, was Eliten plagt und Geringverdienern nützt. Der Effekt für den Klimaschutz ist bescheiden.

In der amerikanischen Hauptstadt Washington sind seit Beginn dieses Jahres Laubbläser verboten, die mit Benzinmotor angetrieben werden. Das Verbot ist die Folge der In­itiative eines bekannten Journalisten und einer Gruppe aufgebrachter Bürger. Der Stadtrat votierte einmütig für das Verbot. Für die Entscheidung gibt es beste Gründe.

Die Geräte sind laut, sie verschmutzen die Luft und tragen mit ihren Abgasen zur Klimaerwärmung bei. Allerdings sind sie auch wichtige Arbeitsgeräte von oftmals hispanischen Einwanderern, die ihr Einkommen aufbessern, indem sie bessere Wohngebiete vom Laub befreien. Sie werden durch die Entscheidung gezwungen, für mehrere hundert Dollar neue Geräte mit Batteriebetrieb zu kaufen und zudem 20 bis 30 Batteriepacks für das Tagwerk. Denn so ein Batteriebläser hat gerade Luft für rund 20 Minuten.

Man kann die spezielle Entscheidung für das Verbot gutheißen und sich trotzdem an einem generellen Muster stören. Politische Entscheidungen, die sich generell unter der Rubrik Klimapolitik zusammenfassen lassen, benachteiligen häufig Leute mit geringem Einkommen.

Ähnlich wie andere Länder fördern die Vereinigten Staaten beispielsweise seit einigen Jahren den Kauf von Elektroautos, die als klimafreundlicher gelten als Fahrzeuge mit Brennstoffantrieb. Auswertungen bisheriger Subventionsprogramme zeigen vor allem eins: Sie kommen überwiegend den oberen 20 Prozent zugute, die im Übrigen die Elektroautos in der Regel als weniger genutzte Zweit- oder Drittwagen halten.

Ein gigantisches Umverteilungsprogramm nach oben

Es mag Argumente für solche Programme geben. Für den Gartenarbeiter aber, der von nun an das Laub unter geparkten Teslas klimafreundlich wegpustet, bleibt nichts davon. Selbst das „Build Back Better“-Programm ist in dieser Hinsicht nicht mehr als ein leeres Versprechen. Es versucht zwar, die soziale Unwucht auszugleichen, indem es E-Auto-Käufern Schecks verspricht, wenn sie mangels Einkommen nicht in den kompletten Genuss der steuerlichen Kaufanreize kommen. Aber wenn das Gesetz überhaupt durchkommt, dann gewiss in stark abgespeckter Form.

Unterdessen finanzieren im demokratisch regierten Klimamusterland Kalifornien jetzt schon die ärmeren Haushalte die Solardächer der in der Regel deutlich reicheren Haushalte mit. Zudem tragen sie die Kosten der Übertragungsnetze. Wegen einer Sonderklausel nehmen die Energieversorger den überzähligen Solarstrom der Hausbesitzer zu künstlichen Höchstpreisen ab und legen die Kosten dann auf alle Haushalte um.

Die Subvention hält sich hartnäckig, obwohl die Kosten für Solarmodule seit dem Einsetzen der staatlichen Förderung dramatisch gesunken sind. Das Programm ähnelt der deutschen Energiewende, das eines der größten Umverteilungsprogramme von unten nach oben in der Nachkriegszeit darstellt.

Solche Politiken sind umso schwerer zu akzeptieren, wenn sie die Energiepreise beflügeln, ohne Klimazielen näher zu kommen. Kalifornien ähnelt Deutschland nicht nur darin, dass es seinen Bürgern überdurchschnittlich hohe Stromkosten zumutet, um mit den Erlösen den Ausbau erneuerbarer Energie voranzutreiben. Der Bundesstaat gleicht Deutschland auch in der Idiotie, der Verteuerung weiteren Vorschub zu leisten durch den Ausstieg aus der klimafreundlichen Kernenergie.

Wenn die breite Zustimmung für Klimapolitik in den Vereinigten Staaten ausbleibt, liegt das auch an dieser von der Politik diktierten Arbeitsteilung, bei der Niedrigverdiener die höhere Last des Wandels tragen. Sie werden zusätzlich verstört durch urbane Eliten-Rhetorik, die ihre konventionellen Lebensstile verteufelt. Es mag vielleicht die Klimaerwärmung marginal bremsen helfen, wenn auch Laubbläser häufiger Bus oder Lastenfahrrad statt Pick-up-Truck fahren und ihre Diät vegan ist. Doch es muss auch ins Geld- und Zeitbudget von Menschen passen, die es schwerer haben, über die Runden zu kommen, oder aus anderen guten Gründen anderen Prioritäten folgen.

In armen Ländern, denen der Westen hemmungslos Kohle, Gas und Kernkraft ausreden will, liegt die Klimaerwärmung weiter hinten auf der politischen Agenda als in reichen Ländern, in denen die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Das gilt es zu respektieren wie auch den Wunsch nach Aufstieg zu mehr Wohlstand.

Stattdessen vernehmen sie aus den gesättigten Metropolen des Westens die Mahnung, dass wir alle die ewige Logik des Wachstums hinter uns lassen müssen. Es sind die Appelle von Energiegroßverbrauchern, die im Januar schon mehr Treibhausgase ausgestoßen haben als Afrikaner das ganze Jahr. Aber wenigstens fahren sie Tesla.