Energiebilanz 2021 : Klappt die Ökostromverdopplung?

Aktualisiert am

Die fossile Stromerzeugung verliert gegenüber den erneuerbaren Energien langfristig stark an Bedeutung. Noch aber lässt sie sich nicht ersetzen, wenn der Elektrizitätsbedarf stark steigt und wenn das Wetter für die Windkraft und Photovoltaik ungünstig ist. Dann steigt das Gewicht der Fossilen sogar noch, wie sich im laufenden Jahr zeigt. Vorläufigen Zahlen des Energieverbands BdEW zufolge ist 2021 der Anteil des Ökostroms am deutschen Bruttoverbrauch von 44,1 auf 40,9 Prozent gefallen. Hingegen nahm jener der Braunkohle von 16,2 auf 18,6 und jener der Steinkohle von 7,6 auf 9,3 Prozent zu. Auch die Bedeutung der Kernkraft wuchs, von 11,4 auf 11,9 Prozent.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Und das, obgleich 2021 die letzten Atomreaktoren vom Netz gehen werden und nach dem Willen der neuen Regierung 2030 auch der Kohleausstieg vollzogen sein soll. Die „Ampel“ setzt als Übergangstechnik auf neue Gaskraftwerke, da sie weniger Treibhausgas ausstoßen als die Kohle. Deren Bedeutung nimmt derzeit allerdings eher ab als zu – als einziger unter den fossilen Trägern. Derzeit beträgt der Gasanteil 15,3 nach 16,7 Prozent 2020. Unter dem Strich bedeuten die Werte, dass sich bis 2030, also in knapp acht Jahren, der Strommix zugunsten der Erneuerbaren verdoppeln muss. Denn dann sollen laut Koalitionsvertrag 80 Prozent aus regenerativen Quellen stammen. „Das ist machbar, aber auch sehr ambitioniert und erfordert ein enorm hohes Tempo in den nächsten Jahren“, sagte BdEW-Chefin Kerstin Andreae.