Über sieben Pfützen muss man gehen. Durch Matsch und sumpfigen Boden, bis ein junger Mann ruft: „Welcome to California Beach“. Er sitzt an einem Haus, seine Füße stehen im braunen Wasser. Kaliforniens Küste sieht man von hier nicht. Sie ist 15.000 Kilometer entfernt. Dafür riecht man den Viktoriasee. Der Ge­ruch von Fisch liegt in der Luft, das ist die Marke von Nyamware, eine halbe Autostunde von der Millionenstadt Kisumu entfernt, ganz im Westen von Kenia.



Das beschauliche Fischerdorf mit seinen dreihundert Einwohnern hat sich in einen lebhaften Markt verwandelt. Die Fischer sind aus der verregneten dunklen Nacht und vom stürmischen See heimgekehrt. Jetzt se­hen sie nach zwölf Stunden Arbeit Land und Licht. Ihr Einlaufen ist wie das Kikeriki am Morgen: Mit ihnen beginnt in Nyamware das Leben. Mit geschlossenen Augen fällt es mehr auf: wie eine Kuh muht, wie ein Bootsbauer auf Metall hämmert und galoppierende Musik tönt. Sie legt sich wie Nebel über das Dorf, obwohl sie nur aus einer einzelnen Box dröhnt. Rundherum tummeln sich Menschen, die Fisch kaufen, ihn putzen und auf Mopeds ins Hinterland karren.



Wer in Nyamware lebt, lebt meist vom Fisch. So auch Agnes Auma. Die dreiundfünfzig Jahre alte Frau trägt ein weißes Tuch um ihren Kopf. Um ihre Hüfte ist ein Rock gebunden, darunter schauen ihre Gummistiefel hervor. Sie hat ihren Körper nach vorn gebeugt und sortiert den Fang der vergangenen Nacht: die großen Kaliber kommen in einen gelben Eimer, auf einem ausgebreiteten Netz lässt sie Omena trocknen, so nennen die Kenianer die kleinen Fische, die wie Sardinen aussehen.