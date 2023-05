Diskussion in Großbritannien : Keine neuen Ölfelder in der Nordsee?

Die oppositionelle Labour-Partei erwägt laut einem Medienbericht ein Verbot für neue Erdöl- und Erdgas-Bohrungen in der britischen Nordsee. Parteichef Keir Starmer will laut einem Bericht der „Times“ die Ausbeutung neuer Förderstätten stoppen und verstärkt in erneuerbare Energien investieren, wenn er nächstes Jahr die Wahl gewinnt. Besonders in Schottland ist die Öl- und Gasförderindustrie ein wichtiger Arbeitgeber.

Energieminister Grant Shapps von der regierenden konservativen Tory-Regierung warf Labour am Montag eine „ideologische Fehde“ gegen die Ölindustrie vor. Die Regierung agiere dagegen nach seinen Worten pragmatisch, indem sie neue Bohrlizenzen vergebe. Die zuständige Behörde North Sea Transition Authority (NSTA) hat in der laufenden Auktionsrunde für neue Förderlizenzen 115 Gebote von 76 Unternehmen erhalten. Einige Unternehmen wie Harbour Energy beklagen indes, dass die hohe Sondergewinnsteuer Investitionen in die britische Exploration unattraktiv mache.

Ausbau Erneuerbarer soll eine halbe Million Arbeitsplätze schaffen

Großbritanniens Gasindustrie fördert etwa 45 Prozent des Verbrauchs des Königreichs in der Nordsee, die Ölförderung deckt einen geringeren Teil des Verbrauchs. Unternehmen wie BP, Shell, Harbour Energy, die norwegische Equinor und andere beschäftigen direkt etwa 20.000 Mitarbeiter mit der Förderung fossiler Energieträger in britischen Gewässern. Zusammen mit Zulieferern und der Ausrüstungs- und Maschinenbauindustrie steht die Branche für geschätzt 200.000 Arbeitsplätze, mehr als die Hälfte davon in Schottland.

Labours Parteichef Starmer plant laut „Sunday Times“, in einer energiepolitischen Grundsatzrede im Juni eine grüne Wende anzukündigen. Der Ausbau Erneuerbarer soll eine halbe Million Arbeitsplätze schaffen, heißt es aus der Partei. Die in Edinburgh regierende Scottish National Party (SNP) hat sich auch gegen den Ausbau neuer Öl- und Gasförderungen ausgesprochen. Der regionale Ministerpräsident Humza Yousaf sprach von einem „moralischen Imperativ“. Paul de ­Leeuw, Direktor des Energiewendeinstituts an der Robert-Gordon-Universität in Aberdeen, nannte Starmers Pläne zum Stopp neuer Exploration und das Versprechen neuer Arbeitsplätze „ziemlich naiv“. Schon die Ankündigung werde das Investorenvertrauen untergraben.

Streit um Öl- und Gasfeld Rosebank im Nordatlantik

Die Produktion in der britischen Nordsee ist seit Jahren rückläufig. Gegenüber dem Höhepunkt 1999 ist die Öl- und Gasförderung um zwei Drittel gefallen und liegt inzwischen bei etwa 1,5 Millionen Barrel am Tag. Die Ölproduktion ist in den vergangenen fünf Jahren um gut ein Viertel gesunken. Ohne neue größere Exploration würde sie in den nächsten zehn Jahren drastisch sinken. Aktuell sind Lizenzen für die großen Ölfelder Combo und Jackdaw vergeben worden.