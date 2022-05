Letztes Kraftwerk : Kalifornien entdeckt den Ausstieg aus dem Atomausstieg

Aktualisiert am

Im klimapolitischen Musterland Kalifornien will der demokratische Gouverneur die Schließung des letzten Reaktors verzögern. Das liegt auch an einem lukrativen Förderprogramm.

Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom stellt die Stilllegung des letzten verbliebenen Atomkraftwerks in dem amerikanischen Bundesstaat infrage. Bisher sollte das Diablo-Canyon-Kernkraftwerk 2025 außer Betrieb genommen werden. Den Kurswechsel machte Newsom in einem Interview mit der „Los Angeles Times“ publik. Dieser hängt mit einem Förderprogramm der Bundesregierung zusammen. Washington stellt sechs Milliarden Dollar bereit, um die vorzeitige Schließung von Kernkraftwerken zu verhindern. Bis zum 19. Mai müssen die Betreiber Förderanträge stellen, um in den Genuss der Zuwendungen kommen zu können.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

„Wir wären nachlässig, wenn wir diese Option nicht prüfen würden“, sagte Newsom der „Los Angeles Times“. Die amerikanische Bundesregierung sieht in ihrem Förderprogramm eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel. Atomkraftwerke steuern in den USA knapp 20 Prozent der produzierten Elektrizität bei und damit mehr als die anderen klimafreundlichen Energiequellen Solarenergie (3 Prozent), Wind (8,5 Prozent) und Wasserkraft (6,5 Prozent).

93 Reaktoren in den USA

Diablo Canyon ist das letzte verbliebene Kernkraftwerk in Kalifornien, es steuert 6 Prozent zum Energiebedarf des Bundesstaats bei. Der Energiekonzern PG&E hatte sich mit der Regierung in Kalifornien, Umweltorganisationen und Gewerkschaften vor sechs Jahren auf eine Stilllegung verständigt, statt teure Nachrüstungen zu bezahlen. Umweltorganisationen laufen seit Jahrzehnten Sturm gegen die Kernkraftwerke. 2012 war die San Onofre Nuclear Generating Station geschlossen worden, die Rancho Seco Nuclear Power Plant war schon 1989 außer Betrieb gegangen.

In der vorigen Woche besuchte nun die Energieministerin des Bundes, Jennifer Granholm, Kalifornien, unter anderem den stillgelegen Reaktor in San Onofre. In den Vereinigten Staaten arbeiten zurzeit noch 93 Reaktoren. Einige sind wegen des Widerstands von Umweltorganisationen von Schließung bedroht.

Wichtiger aber noch ist, dass der Betrieb in einigen Bundesstaaten aufgrund der Deregulierung der Strommärkte nicht mehr lohnenswert ist. Strom aus Gaskraftwerken war in den Vereinigten Staaten lange deutlich billiger, dazu kommt Strom aus günstiger erneuerbarer Energie. Betreiber können nun Subventionen bekommen, wenn sie nachweisen, dass die Reaktoren nach einer solchen Finanzspritze wirtschaftlich werden und bleiben. Die steigenden Gaspreise haben zudem in jüngster Zeit die Wirtschaftlichkeit von Atomkraftwerken verbessert.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Erfolg des Vorstoßes ungewiss

Kaliforniens Gouverneur folgt mit dem Ausstieg vom Ausstieg offenbar der Stimmung in der Bevölkerung. Immer mehr Amerikaner unterstützen Atomenergie wegen deren Rolle im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Wenn in Amerika Kernkraftwerke geschlossen werden, springen gewöhnlich Kraftwerke in die Bresche, die fossile Brennstoffe verfeuern, haben Analysen der staatlichen Energie-Informationsbehörde ergeben. Einer Umfrage im Auftrag der „Los Angeles Times“ zufolge befürworten mittlerweile 44 Prozent der Kalifornier den Bau neuer Kernkraftwerke. 37 Prozent sind dagegen und 19 Prozent unentschieden. Das ist ein deutlicher Sinneswandel gegenüber früheren Jahren.

Bekannte Klimawissenschaftler wie James Hansen und Naturschützer wie Stewart Brand und Michael Shellenberger kritisieren Kaliforniens Ausstiegspläne schon seit Jahren. Der Bundesstaat leidet zudem unter regelmäßigen Stromausfällen, deren Häufigkeit mit der Schließung grundlastfähiger Kraftwerke zunehmen dürfte. Das gilt umso mehr, weil der Ausbau von Alternativen stockt. Das amerikanische Wirtschaftsministerium hat wegen des Verdachts, dass chinesische Hersteller von Solarpaneelen Importauflagen umgehen, ein Untersuchungsverfahren eingeleitet.

Mehr zum Thema 1/

Dieses Verfahren könnte im Ergebnis zu hohen Strafzöllen führen. Die Lobbyorganisation Solar Energie Industries Association meldet, dass deshalb schon 318 Solarprojekte aufgegeben oder auf Eis gelegt wurden. Damit verzögert sich auch die Installation der im großen Stil geplanten Speicherbatterien. Diese Großbatterien könnten in Kombination mit Solarfeldern zuverlässig Strom liefern.

Ob Newsoms Vorstoß nun Erfolg haben wird, ist unklar: Es gibt Zweifel, sowohl dass das Kraftwerk Diablo Canyon den Förderkriterien für eine entsprechende Finanzspritze gerecht wird, aber auch dass der kalifornische Kongress einer Verlängerung zustimmt und obendrein auch noch die Betreiberfirma das Vorhaben unterstützt.