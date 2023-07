Aktualisiert am

Nach Atomunfall in Fukushima : Wasser marsch!

Das Kühlwasser aus der Atomruine von Fukushima soll in den Pazifik abgelassen werden. Das gefilterte Wasser enthält noch Tritium – doch der Anteil ist angeblich unbedenklich.

Das kontaminierte Kühlwasser aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi dürfte schon bald, gefiltert und verdünnt, ins Meer abgelassen werden. Um das Vorhaben wird seit Langem gestritten; vor allem die lokalen Fischer und Umweltverbände, aber auch nahe liegende Staaten wie Südkorea wehren sich gegen die Pläne der japanischen Regierung und der Betreibergesellschaft Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco).

In dieser Woche will nun der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, nach Tokio reisen und dem Ministerpräsidenten Fumio Kishida am Dienstag seinen abschließenden Prüfungsbericht von Japans Entsorgungsplänen vorlegen. Das berichten mehrere japanische Medien. Kishida hatte öfter betont, dass er einen positiven Befund der IAEA abwarten wolle, bevor mit dem Projekt begonnen werden solle.

Im Jahr 2011 war es in dem Kernkraftwerk im Osten Japans nach einem Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami zu gleich mehreren Kernschmelzen gekommen. Das Wasser, das bis heute zur Kühlung der Atomruine gebraucht wird, sowie einsickerndes Regen- und Grundwasser werden bislang in rund 1000 riesigen blauen und grauen Behältern auf dem Gelände aufbewahrt. 1,3 Tonnen sind inzwischen zusammengekommen. Da der Platz knapp wird und immer neues Wasser hinzukommt, bemühen sich die Regierung und Tepco seit Langem um eine Lösung.

Fischereiverbände fürchten schwere Rufschäden

Vor einer Woche hat Tepco die Anlagen für die Entsorgung fertiggestellt. Das gefilterte Wasser enthält noch Tritium. Durch Verdünnung mit Meerwasser soll der Gehalt auf ein Siebtel des Wertes gesenkt werden, den die Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasser als unbedenklich erachtet. Über ein Rohr von einem Kilometer Länge soll es dann vor der Küste ins Meer gelassen werden.

Dennoch fürchten die lokalen Fischereiverbände schwere Rufschäden und Zurückhaltung bei den Kunden. Mit Hongkong hat bereits einer der größten Abnehmer von japanischem Fisch damit gedroht, keine Meerestiere mehr aus der Region Fukushima importieren zu wollen, sollte das Wasser tatsächlich in den Pazifik geleitet werden. Andere Töne kommen dagegen aus der Europäischen Union. So berichten die Wirtschaftszeitung „Nikkei“ und der Fernsehsender NHK, dass die EU schon bald die verbleibenden Importbeschränkungen aufheben wolle, die sie nach der Atomkatastrophe für Fisch und Meerestiere aus einigen japanischen Präfekturen verhängt hatte. Für diese muss bislang ein Nachweis vorgelegt werden, dass sie keine bedenkliche Strahlenbelastung aufweisen. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und viele weitere Staaten haben entsprechende Restriktionen schon vor einigen Jahren aufgehoben.

Die japanische Regierung bemüht sich um Transparenz zu der Verklappung, um Kritiker zu beruhigen. Vor wenigen Wochen durfte eine Expertengruppe aus Südkorea das Kraftwerksgelände und die Anlagen für die Wasserentsorgung inspizieren, die sich im Anschluss zufrieden zeigte mit dem, was sie gesehen hatte. Mit den örtlichen Fischereiverbänden treffen sich Regierungsvertreter in regelmäßigen Abständen und versichern ihnen, dass die Entsorgung des Wassers ins Meer nötig sei, um die Atomanlage endgültig stillzulegen.