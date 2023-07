Aktualisiert am

Irritation in Italien nach Lauterbach-Aussagen

Zu Hitze und Tourismus : Irritation in Italien nach Lauterbach-Aussagen

Gesundheitsminister Lauterbach glaubt, dass der Klimawandel die „südeuropäischen Urlaubsziele zerstört“. In Italien reagiert man irritiert auf diese Befürchtung.

Der Strand ist voll: Der Mondello-Strand in Palermo am Sonntag Bild: AP

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist für seine Zuspitzungen bekannt. Derzeit hält er sich zum Urlaub in Italien auf und erlebt dort aus nächster Nähe die Hitzewelle. Seine Ableitungen daraus über die Zukunft der Tourismusbranche in Italien und anderen südlichen Mittelmeerländern haben die Gemüter noch etwas mehr erhitzt, als sie aufgrund des Klimas ohnehin schon sind.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Denn Lauterbach hatte vor wenigen Tagen getwittert: „Heute in Bologna, Italien, eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“ Ihrer journalistischen Pflicht nachkommend, hat die F.A.Z. im italienischen Tourismusministerium nachgefragt, ob dort diese düstere Sicht geteilt wird.