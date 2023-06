Die grüne Insel Irland ist seit Langem für ihren großen Viehbestand und ihre Fleisch- und Milchwirtschaft bekannt. Es leben mehr Rinder als Menschen in der Republik. Nun haben Überlegungen der Dubliner Regierung die Landwirte in Aufregung versetzt. In einem internen Papier des Agrarministeriums heißt es, um die selbstgesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, müsste der Viehbestand in den nächsten Jahren um 10 Prozent – was etwa 740.000 Tieren entspricht – reduziert werden. Die Kühe emittieren aus ihrem Darm und beim Wiederkäuen das hoch klimawirksame Gas Methan.

Um die Klimaziele zu erreichen, wird in dem Papier des Agrarministeriums vorgeschlagen, in den Jahre 2023 bis 2025 jeweils bis zu 65.000 Mutterkühe, also insgesamt rund 200.000 Kühe, zu keulen und damit den Gesamtbestand deutlich herunterzufahren. Als Entschädigung für die Viehzüchter werden etwa 3000 Euro je Tier veranschlagt. Insgesamt würde die Massentötung der Kühe 600 Millionen Euro kosten, rechnet das Haus von Agrarminister Charlie McConalogue.

Das „Exit“-Programm soll vor allem für ältere Farmer attraktiv sein, die sich dem Ruhestandsalter nähern. Als das Papier, das erst durch eine Anfrage der Presse nach dem Informationsfreiheitsgesetz vergangene Woche ans Licht kam und in der öffentlichen Debatte hohe Wellen schlug, hat die Regierung die Überlegungen rasch als „bloße Optionen“ heruntergespielt. Es gebe noch keine konkreten Pläne.

„Massaker an unseren wertvollen Kühen“

In ländlichen Gegenden sorgten die Überlegungen dennoch für helle Aufregung. Michael Healy-Rae, der parteiunabhängig Unterhausabgeordnete für den Bezirk Kerry, prophezeite der Regierung von Leo Varadkar, sie werde bei ländlichen Wählern ähnlich beliebt wie die Beulenpest sein, wenn sie die Pläne zur massenhaften Keulung durchziehe. In Dublin regiert eine Koalition von Varadkars bürgerlicher Partei Fine Gael mit der liberal-konservative Fianna-Fail-Partei und den Grünen. Der frühere Senator von Donegal, Brian Ó Domhnaill, wetterte in einer Pressemitteilung gegen den „abscheulichen Angriff auf das ländliche Irland“ und den „Geheimplan der Regierung für ein Massaker an unseren wertvollen Kühen“.

Tim Cullinan, Präsident des irischen Bauernverbands, warnte, dass die Fleisch- und Milchproduktion dann einfach in andere Länder abwandern werde, wenn die Republik ein Limit für die Produktion setze. „Solche Berichte fachen nur die Ansicht an, dass die Regierung hinter den Kulissen daran arbeitet, unsere Milch- und Viehbranche zu untergraben“, sagte Cullinan. Statt Farmer zu ermutigen, ihren Beruf aufzugeben, müsse die Regierung eher helfen, die nächste Generation in die Landwirtschaft zu bringen.

Viehherden nicht größer als vor 25 Jahren

Der Verband der Molkereimilchlieferanten, die Irish Creamery Milk Suppliers Association, forderte die Regierung auf, in jedem Fall müsse die Teilnahme an dem Keulungsprogramm freiwillig sein. Verbandschef Pat McCormack findet es „frustrierend“, dass die Milchwirtschaft an den Pranger gestellt werde. Die Viehherden seien nicht größer als vor 25 oder 30 Jahren. Die CO 2 -Emissionen des Verkehrs oder der Luftfahrt seien mehr gestiegen, meinte er.

Fachleute weisen darauf hin, dass die Produktion von Fleisch und Milch in Irland wegen der dortigen relativ schonenden Weidewirtschaft, wo die Kühe Gras von der Wiese fressen, weniger klimawirksame Emissionen verursache als in vielen anderen Ländern und auch dem Landschaftsschutz diene.