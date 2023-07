Die Kohlenachfrage in der EU, Japan und den USA sinkt. In China, Indien und Indonesien wächst sie dagegen deutlich, zeigt ein neuer Bericht der Internationalen Energie-Agentur.

Während die Kohlenachfrage in der EU, Japan und den USA sinkt, wächst sie in China, Indien und Indonesien deutlich – und zwar so sehr, dass die Rückgänge in den klassischen Industrieländern überkompensiert wer­den. Das hat zur Folge, dass die Welt in diesem Jahr voraussichtlich so große Mengen dieses fossilen Energieträgers verbrennen wird wie nie zuvor.

Zu dieser Einschätzung kommt die in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Sie schätzt, dass die Kohlenachfrage in der ersten Hälfte dieses Jahres um rund 1,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Tonnen gestiegen ist. Für die zweite Jahreshälfte erwartet sie zwar einen deutlichen Rückgang der globalen Kohleverstromung. Weiter zulegen dürfte aber die Verwendung dieses Energieträgers für andere industrielle Verwendungszwecke – sodass die Gesamtkohlenachfrage im Jahr 2023 bei rund 8,4 Milliarden Tonnen liegen dürfte, ein Plus von 0,4 Prozent binnen Jahresfrist.

Schon im vergangenen Jahr war der bisherige Verbrauchsrekord aus dem Jahr 2013 geknackt worden. Und schon das war einem starken Nachfragewachstum aus China geschuldet, das mit mehr als 4,5 Milliarden Tonnen für mehr als 50 Prozent des globalen Verbrauchs steht. Zum Vergleich: Die EU und die USA kamen im vergangenen Jahr zusammen auf nicht einmal eine Milliarde Tonnen.

Aussichten für 2024 nicht viel optimistischer

„Wir schätzen, dass Chinas Kohlenachfrage in der ersten Hälfte des Jahres 2023 um etwa 5,5 Prozent gestiegen ist“, teilt die IEA nun mit. Das liege allerdings auch daran, dass die Wirtschaftsaktivität und Energienachfrage im Vergleichszeitraum, dem ersten Halbjahr 2022, infolge der Corona-Abschottungspolitik gedämpft war. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum abschwächen, unterm Strich werde China in diesem Jahr aber rund 3,5 Prozent mehr Kohle verfeuern als 2022, schreiben die Energiefachleute.

In Indien habe die Nachfrage im ersten Halbjahr ebenfalls um rund 5,5 Prozent zugelegt. Für das Gesamtjahr erwartet die IEA in dem nunmehr bevölkerungsreichsten Land der Welt ein Wachstum der Kohlenachfrage von 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Tonnen. Die Aussichten für 2024 sind nicht viel optimistischer: Stand jetzt werde die Welt im kommenden Jahr gerade einmal 0,1 Prozent weniger Kohle verbrennen als 2023, so die Prognose der Energieagentur.