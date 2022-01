Discounter : Immer wieder Veganuary

In diesem Monat ist wieder „Veganuary“, ein Aktionsmonat, der zur tierlosen Ernährung ermuntern will. Dafür werben längst selbst große Konzerne. Doch was bringt das eigentlich wem?

In den Prospekten der Handelsketten wie Lidl , Aldi oder Edeka werden Verbraucher in diesem Monat neue Produkte finden, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind vegan. Im Januar startete wieder der sogenannte Veganu­ary ­ – ein Aktionsmonat, an dem alles um die pflanzliche Ernährung geht. Die gleichnamige Organisation, die im Jahr 2014 in Großbritannien von Privatpersonen gegründet wurde, will den deutschen Verbrauchern damit die vegane Ernährungsweise schmackhaft machen. Mit ei­ner Kampagne, Aktionen und Produkten im Handel sollen Menschen dazu animiert werden, einen Monat lang auf tierische Produkte zu verzichten.

Der Veganuary findet zum dritten Mal in Deutschland statt, in diesem Jahr beteiligen sich mehr als 200 Unternehmen an der Aktion, laut der Organisation sei das Rekord. „Der Veganuary wird 2022 noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher dazu einladen, die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung zu entdecken“, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Ziele mit der Unternehmenskooperation werden auf der Webseite formuliert: „Wir möchten durch die Zusammenarbeit mit Marken, Restaurants und Supermärkten einen Wandel herbeiführen.“

Dass die deutschen Händler und Le­bens­mittelhersteller bei aller Diskussion um die niedrigen Fleischpreise und Herstellungsbedingungen ihre Kunden nun zu Veganern erziehen möchten, darf wohl bezweifelt werden. Die pflanz­lichen Produkte sind vor allem eines: ein gutes Geschäft. Denn in Deutschland greifen immer mehr Menschen zu pflanzlichen Produkten. Laut dem BMEL-Ernährungsreport aus dem vergangenen Jahr stieg der Anteil der Vegetarier auf 10 Prozent, im Jahr 2020 waren es 5 Prozent. Der Anteil der Veganer stieg von einem auf zwei Prozent. Die Zahl der Menschen, die auf Fleisch ganz verzichten nimmt also zu. „Die Nachfrage nach veganen Produkten in der Gesellschaft ist deutlich gestiegen“, erklärt Aldi. Der Discounter macht zum dritten Mal beim Veganuary mit.

Doch es kauft eben nicht nur die Gruppe der Veganer oder Vegetarier die Ersatzprodukte aus Tofu, Seitan, Erbsen oder Lupinen, gerade die Gruppe der so­genannten Flexitarier gewinnt immer weiter an Bedeutung: Laut dem Ernährungsreport kaufen 30 Prozent der Bundesbürger gelegentlich vegane oder ve­ge­­tarische Fleischalternativen. Das weiß auch Discounter Aldi, der durch die Sortimentserweiterung seinen Kunden „die vegane Lebensweise erleichtern“ will. Und zwar „nicht nur für diejenigen, die sich ausschließlich rein pflanzlich ernähren möchten, sondern auch für sogenannte Flexitarier, die ihren Fleischkonsum im Alltag reduzieren“.

Um die Jungen wird gerungen

Für Handel und Unternehmen mag vor allem eine Gruppe interessant sein: Laut dem Ernährungsreport konsumiert fast die Hälfte der 14 bis 29 Jahre alten Befragten regelmäßig pflanzliche Alternativprodukte. Und diese Kundengruppe ist ganz besonders begehrt unter den Unternehmen: Denn wer noch in die Schule geht oder gerade studiert, wird früher oder später einen eigenen Haushalt führen, mehr Geld verdienen und dann zum Stammkunden einer Handelskette oder Fan eines Produktes werden, so das Kalkül der Unternehmen.

Allerdings muss um die Gunst von Teenagern und Jugendlichen hart ge­rungen werden, das zeigt sich insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel. Ei­ner früheren Studie zufolge favorisieren junge Leute zwischen 13 und 20 Jahren den Einkauf in klassischen Supermärkten wie Rewe oder Edeka. Seit einigen Jahren versuchten die Discounter, mit ge­zielten Aktionen, wie zum Beispiel hippen Werbekampagnen, Influencer-Marketing oder mehr Bioprodukten, auch die jungen Einkäufer für sich zu be­geistern. Auch ein veganes oder vegetarisches Sortiment, dass es vor einigen Jahren hauptsächlich in Bio- oder Su­permärkten gab, soll bei der jungen Kundschaft gut ankommen.

Wenn also Lidl im Rahmen des Veganuary verkündet, dass es nun neuen pflanzlichen Aufschnitt gibt, oder der Oetker-Konzern neue Gemüse-Pizzas in den Handel bringt, dann wird vermutlich darauf gehofft, dass die Jungen zu­greifen – und das am besten nicht nur einmal. Ähnliches zeigt sich auch in der Werbung für den Veganuary, denn dort nutzen die Unternehmen hauptsächlich die Kanäle, in denen sich auch Teenager und junge Erwachsene rumtreiben: So versucht es Discounter Lidl mit einem Podcast, der sich ganz der veganen Er­nährung widmet. Dieser trägt den Na­men „Es gibt vegan, Baby“. Im Januar lud Lidl die Leiterin von Veganuary Deutschland zum Gespräch ein. In einer Facebook-Gruppe des Discounters geht es ganz um vegane Ernährung.

Werbung, Blogger, Influencer

Der Drogeriemarkt dm wirbt hingegen auf den unternehmenseigenen Accounts in den einschlägigen sozialen Medien wie Instagram für den Aktionsmonat. So verpflichte das Unternehmen eine der größten veganen Foodbloggerinnen, Bianca Zapatka, als sein Gesicht in der Werbung. Gemeinsam mit der Drogerie entwickelte Zapatka extra Produkte für den Veganuary. Zapatka hat allein auf ihrem Instagramkanal mehr als 700 000 Abon­nenten. „Wir bei dm stellen fest, dass der Veganuary in den vergangenen Jahren sehr gut bei unseren Kundinnen und Kunden angekommen ist“, sagt auch Kerstin Erbe, die für das Produktsortiment bei dm zuständig ist. Dm zählt zu den Unternehmen in Deutschland, die schon sehr früh auf Bioprodukte, aber auch vegetarische und vegane Al­ter­nativen gesetzt hatten.

Und Aldi? Der Discounter setzt zwar auch auf Influencer, wie zum Beispiel einen Koch, der auf der Videoplattform Youtube Rezepte zeigt. Er beweist aber auch, dass durch vegane und vegetarische Al­ternativen nicht nur die Jungen angesprochen werden sollen: Der Discounter wirbt in diesem Jahr auch ganz traditionell im Handzettel für den Ak­tionsmonat. Das erreicht dann selbst die­jenigen, die noch nie ein veganes Steak probiert haben.