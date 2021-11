Preisrekorde für Strom und Gas : So kommen Unternehmen aus der Strompreisfalle

Der jüngste Anstieg der Preise für Strom und Gas bringt viele kleinere und mittlere Unternehmen in eine prekäre Lage. Bäcker, Metzger, Gastwirte, Friseure oder Fitnessstudios schließen Verträge für ein Jahr bisher typischerweise im September oder Oktober des Vorjahres ab. Wer das in diesem Jahr auch so machen wollte, sah sich mit rekordhohen Energiepreisen konfrontiert, die den spontanen Einkauf größerer Energiemengen betriebswirtschaftlich unmöglich machten.

So markierte der Strompreis am tagesaktuellen Spotmarkt am 7. Oktober ein Allzeithoch von 443 Euro je Megawattstunde, was natürlich eine Momentaufnahme war. Doch die langfristigeren Preise für das jeweils folgende Jahr haben sich seit Januar ebenfalls verteuert, von etwa 50 auf 125 Euro. Auch der Jahrespreis für Gas stiegt für den von Fachleuten als Frontjahr bezeichneten Zeitraum von 17 auf bis zu 100 Euro. Der gestiegene CO2-Preis verschärft die Lage zusätzlich.

Zwar sinkt die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien im kommenden Jahr, doch wird das nach Ansicht von Ludwig Veltmann vom Verband Der Mittelstandsverbund (ZGV) nicht reichen, um die stark gestiegenen Energiepreise und den höheren CO2-Preis auszugleichen. „Die Politik sollte daher die Stromsteuer und die Mehrwertsteuer auf den Strompreis vorübergehend senken oder streichen“, fordert Veltmann. Für Bäcker, Möbelhäuser, Gartencenter oder Supermärkte machen die Stromkosten laut dem Hauptgeschäftsführer des ZGV einen großen Teil der Umsätze aus, doch werden solche Betriebe, anders als besonders energieintensive Unternehmen, nicht von der EEG-Umlage befreit.

So komplex ist der Strompreis

Steuerentlastungen mögen eine vor­übergehende Hilfe sein. Langfristig kommen Unternehmen aber wohl nicht umhin, ihren Strom- und Gaseinkauf zu verändern. Angesichts des historisch steilen Anstiegs der Energiepreise und der starken Schwankungen müssen Unternehmen für die Beschaffung von Strom und Gas andere Methoden anwenden als den spontanen Kauf großer Mengen. Energieversorger bieten verschiedene Arten von Verträgen an, die das Risiko verringern, den Bedarf ausgerechnet zu Höchstpreisen decken zu müssen.

Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erläutert Mario Beck, Geschäftsführer des Stromhandelsunternehmens Süwag Vertrieb, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Süwag, der wiederum dem Energiekonzern Eon/Innogy und verschiedenen Stadtwerken gehört. „Der Strompreis an der Energiebörse EEX ist so hoch wie nie, nicht mal nach Extremereignissen wie Fukushima oder der Finanzkrise war er so hoch“, sagt Beck. Das ist eine böse Überraschung besonders für solche Unternehmen, die im Vorjahr aufgrund der Corona-Krise noch Stromverträge zu besonders niedrigen Preisen abschließen konnten. Hauptgrund für die aktuellen Strompreisrekorde sind die stark gestiegenen Preise für Energierohstoffe wie Kohle und Gas. Hinzu kommt, dass der CO2-Preis angehoben wurde.

Ein kleiner Trost: Immerhin führen die hohen Strompreise dazu, dass die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien im kommenden Jahr von 6,5 auf 3,7 Cent je Kilowattstunde deutlich sinkt. Zudem machen die Energiepreise nur etwa 25 Prozent des gesamten Strompreises aus. Der Rest besteht zu 50 Prozent aus Steuern, Abgaben und Umlagen sowie zu 25 Prozent aus Netzentgelten.