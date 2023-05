Aktualisiert am

Hitze in Asien

Hitze in Asien :

Hitze in Asien : Der Klimaanlagen-Teufelskreis

Nie war es so heiß in Asien wie heute. Menschen, Natur und die Produktivität leiden. Die Mittelschicht aber will eine Milliarde zusätzlicher Klimaanlagen – und macht so alles noch schlimmer.

Etwas Abkühlung: Motorradfahrer in Bangkok warten im Schatten auf grünes Licht der Ampel. Bild: Bloomberg

In der Einkaufsmeile Samyan Mitrtown im Zentrum Bangkoks haben sie eine komfortable Lösung gefunden: Die Foodtrucks, die Küchenwagen, die sonst entlang der Straße parken, stehen nun im klimatisierten Atrium des Kaufhauses. So können die Menschen ihre Dim-Sum-Klößchen, Pizza oder Satay-Spieße essen, ohne dass ihnen in Gluthitze und Dunst der Appetit vergeht.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



39 Grad werden mittags in Bangkok gemessen, mit 37 Grad meldet Singapur die höchste Temperatur seit 40 Jahren, Vietnam leidet unter bis zu 44 Grad, Malaysia prüft den Notstand wegen der Hitze, Bauarbeiter bekommen Eiswasser, Soldaten Wasserduschen, um nicht zu kollabieren. Die Menschen in den Tropen können mit hohen Temperaturen umgehen. Diese Hitzewelle aber bringt sie und ihre Infrastruktur an ihre Grenzen.