Sogar in Norwegen sind Heizungen zu einem Politikum geworden, seit Russland die Ukraine angegriffen und damit eine Energiekrise in Europa ausgelöst hat. Dabei wirkt das Königreich im Norden jetzt auf den ersten Blick noch mehr als sonst wie ein Schlaraffenland. Denn Norwegen profitiert dank seiner eigenen Öl- und Gasquellen als Exporteur nicht nur von den gestiegenen Preisen auf dem Weltmarkt.

Die vielen Wasserkraftwerke im Land produzieren auch noch grünen Strom in Hülle und Fülle. Und viele Hausbesitzer haben schon vor Jahrzehnten damit angefangen, Wärmepumpen einzubauen und mit genau diesem klimafreundlichen Strom ihre Häuser zu heizen. Was soll da noch schieflaufen?

Von der Situation in Deutschland unterscheidet sich die Lage in Norwegen grundlegend. Die Skandinavier sind den Deutschen in gewisser Weise ein Jahrzehnt voraus. Den Ausstieg aus Öl und Gas als Wärmequellen hat nämlich ausgerechnet das Öl- und Gasförderland schon hinter sich. Gasheizungen waren dort nie weit verbreitet. Die Voraussetzungen für den Bau der dafür nötigen In­fra­struk­tur sind in dem zerklüfteten, dünn besiedelten Land schlecht.

Ölkessel dagegen erfreuten sich einer gewissen Beliebtheit. Als der Ölpreis in den Siebzigerjahren stieg, verloren sie indes zusehends an Attraktivität. Schon damals begann – nicht aus ökologischen, sondern aus privatökonomischen Gründen – in Norwegen der Siegeszug der Stromheizungen. Dazu kam die Einführung einer CO2-Steuer im Jahr 1991. Elektrizität war in Norwegen vorher schon günstiger als Öl; dass sie auch noch fast komplett CO2-frei aus Wasserkraft gewonnen wurde, verstärkte diesen Trend.

Norweger kombinieren beim Heizen

Es fiel der Regierung in Oslo daher vergleichsweise leicht, unter veränderten Vorzeichen konventionelle Ölheizungen 2013 zum Schutz des Klimas zu verbieten – mit einigen Ausnahmeregeln sowie einer siebenjährigen Übergangsfrist wohlgemerkt, während welcher der Staat den Einbau etwa von Wärmepumpen förderte. Am Ende dieser Frist waren nach Angaben der staatlichen Fördergesellschaft noch etwa 20.000 Ölheizungen in Betrieb, die seitdem nur noch mit Bioheizöl betrieben werden dürfen.

Es gibt einen weiteren Aspekt, der die norwegische Heizungsdebatte deutlich von der deutschen unterscheidet. In Norwegen setzen sehr viel mehr Hauseigentümer als in Deutschland auf die Kombination von zwei oder drei verschiedenen Heizungssystemen. Weit verbreitet ist zudem, dass die Warmwasseraufbereitung von der Raumheizung getrennt ist. Ein typisches Beispiel: Ein Elektroboiler erhitzt das Wasser, eine Wärmepumpe erwärmt die Raumluft – und an kalten Tagen, an denen das nicht ausreicht für die gewünschte Raumtemperatur, wird dazu noch ein Kamin angefeuert.

Vor diesem Hintergrund bergen, anders als in Deutschland, weder der Wunsch nach mehr Klimaschutz im Heizungskeller noch geostrategische Überlegungen zur Minderung etwaiger Abhängigkeit von unliebsamen Energielieferanten großes Konfliktpotential. Der Strompreis dagegen schon.