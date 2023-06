Lange hat es gedauert, aber am späten Dienstagnachmittag war es so weit: Die Ampelkoalition hat sich auf grundlegende Änderungen am Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt. Auf Hauseigentümer kommen damit weitaus weniger strenge Regeln zu, als es der Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) ursprünglich vorsah. Nicht jede neu eingebaute Heizung muss von 2024 an mit erneuerbaren Energien laufen. Mieter müssen sich jedoch auf eine zusätzliche Modernisierungsumlage gefasst machen.

Das zweiseitige Beschlusspapier der drei Regierungsfraktionen sieht vor, dass die Pflicht zum Einsatz von 65 Prozent Erneuerbaren erst dann greift, wenn die jeweilige Stadt einen kommunalen Wärmeplan vorgelegt hat. Ist dies noch nicht der Fall, sollen Eigentümer nach einer Heizungshavarie auch wieder eine Gasheizung einbauen dürfen, sofern diese auch für die Nutzung mit Wasserstoff umrüstbar ist. Dies soll auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gelten. Käufer einer Gasheizung sollen allerdings auf eine „mögliche Unwirtschaftlichkeit“ hingewiesen werden.

Fossile Energieträger werden teurer

Hintergrund dafür ist, dass der CO₂-Preis fossile Energieträger sukzessive teurer machen wird. In Neubaugebieten greift die Neuregelung des GEG dagegen wie geplant, dort wird der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern zum Heizen von Januar 2024 an Pflicht. Nach einem Gesetzentwurf von Geywitz sollen Großstädte ihren Bürgern bis 2026 mitteilen müssen, wo genau der Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich sein wird. Kleinere Städte sollen bis 2028 Zeit haben. Vor allem Eigentümer in ländlicheren Regionen dürften von den Änderungen also noch länger verschont bleiben.

Der ursprüngliche Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) sah vor, dass jede neu eingebaute Heizung von 2024 an zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollte, sowohl in Neu- als auch in Bestandsbauten. Habeck zeigte sich am Dienstagabend zufrieden mit dem Kompromiss. „Das Gebäudeenergiegesetz kommt, der Kern ist gewahrt“, sagte er. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach von einem „Paradigmenwechsel“, die Ko-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, von einem „Meilenstein für mehr Klimaschutz“. Eigentümer von Bestandsbauten bekämen nun mehr „Entscheidungszeit“. FDP-Fraktionschef Christian Dürr betonte: „Es wird keine Eingriffe in Eigentumsrechte geben.“ Auch werde zuerst der Staat aktiv werden müssen, bevor sich für die Bürger rechtlich etwas ändere. Der Immobilienverband ZIA zeigte sich erfreut, „dass zunächst die kommunale Wärmeplanung stehen muss, bevor man Immobilienbesitzer in ein Korsett zwingt“. Der Energieverband BDEW sagte, die Umsetzung werde „für alle Beteiligten praktikabler“.

Holz und Holzpellets bleiben erlaubt

Das Beschlusspapier sieht ferner vor, dass der Einbau von Heizungen, die mit Holz oder Holzpellets betrieben werden, „ausnahmslos“ erlaubt bleiben soll, um die 65-Prozent-Vorgabe zu erfüllen. Der Entwurf hatte vorgesehen, dass dies nur noch in Verbindung mit Pufferspeichern und Solarthermie möglich gewesen wäre. Des Weiteren sollen die Kommunen mit dem Gesetzentwurf verpflichtet werden, einen Zeitplan zum Hochlauf von Wasserstoff mit Zwischenzielen vorzulegen, um die Transformation des Gasnetzes zu gewährleisten. Dies dürfte vor allem der FDP wichtig gewesen sein.

Neu ist ebenfalls, dass private und öffentliche Gebäude gleichbehandelt werden sollen. Nachdem der ursprüngliche Gesetzentwurf bekannt geworden war, hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beispielsweise Ausnahmen für Krankenhäuser gefordert. Dies hatte unter Hauseigentümerverbänden viel Kritik hervorgerufen. Keine Ausnahme soll es aber auch für ältere Hauseigentümer geben. Die vorgesehene Ausnahme für Eigentümer ab dem Alter von 80 Jahren soll „überarbeitet“ werden.

Was die Einigung für Mieter bedeutet, ist noch unklar. „Mieter sollen nicht über Gebühr belastet werden“, versprechen die Parteien in ihrem Papier. Allerdings kündigen sie darin auch eine „weitere Modernisierungsumlage“ an, mit der Eigentümer die Kosten energetischer Maßnahmen wie des Einbaus einer klimafreundlichen Heizung auf die Mieter umlegen können. Voraussetzung für diese Umlage soll sein, dass die Eigentümer staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen und die Mieter auch mit der zusätzlichen Umlage finanziell von den Maßnahmen profitieren.

Der Streit um das GEG hatte sich über Wochen hingezogen. Die FDP hatte den Kabinettsbeschluss mit einer Protokollnotiz versehen, in der sie die Parlamentarier zu Änderungen aufforderte. Erst verhandelten die stellvertretenden Fraktionschefs, dann die Fraktionschefs. Nachdem diesen am Dienstag keine Einigung gelang, schalteten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Habeck sowie FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner in die Gespräche ein.