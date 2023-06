Nach der Einigung ist vor dem Dissens: Die Ampelkoalition bleibt sich treu. Mitte Juni konnten sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP immerhin noch auf gemeinsame „Leitplanken“ für die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verständigen.

Doch auf welchen Spuren die Wärmewende innerhalb dieser Planken verlaufen soll, lässt sich auch nach einem weiteren durchverhandelten Wochenende und der obligatorischen Nachtsitzung noch immer nicht klar erkennen. Soll der Einbau wasserstofffähiger Gasheizungen überall in Deutschland zunächst erlaubt bleiben? Dürfen weiter neue Ölheizungen angeschlossen werden, wenn diese mit Pflanzenölen betrieben werden können?

Jede Fraktion interpretiert die am Dienstag verkündete Einigung anders. Und was das Wirtschaftsministerium daraus im Gesetzestext macht, könnte auch noch Überraschungen bergen.

Mehr als vier Monate dauert das Tauziehen um das Gebäudeenergiegesetz inzwischen. Auch wenn viele im Land das Wort Heizungen nicht mehr hören können: Es wäre besser, die Koalition würde dieses Vorhaben auf den Herbst vertagen. Mit einem Gesetz, das jeweils innerhalb weniger Tage vom Ministerium umgeschrieben, von Experten gelesen und vom Bundestag beschlossen werden soll, ist niemandem gedient.

Mehr zum Thema 1/

Erst recht nicht, wenn es um einen so wichtigen Pfeiler der Transformation hin zur Klimaneutralität geht und das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung erst später fertig wird. Das GEG betrifft jeden, Eigentümer wie Mieter. Es bürdet ihnen Kosten in Milliardenhöhe auf, ohne dass die Details zur versprochenen Förderung ausformuliert sind. Wer so regiert, muss sich über Politikverdrossenheit nicht wundern.

Man wolle den Bürgern Klarheit geben, was von Anfang 2024 an auf sie zukomme, heißt es in Berlin. Doch der Grund für die Eile dürfte nicht allein Fürsorge sein. Vor allem die Grünen hoffen darauf, dass sich der Unmut über das Heizungsgesetz über den Sommer legt und nicht die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern belastet. Ob diese Strategie aufgeht, ist fraglich. Nachbesserungen am Gesetz sind programmiert. Die Heizungsdebatte ist noch nicht zu Ende.