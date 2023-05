Wer auf Wasserstoff setzen will, muss mutig sein – und bekommt von Robert Habeck noch Steine in den Weg gelegt. Ein Blick auf die geplanten Auflagen, den Stand der Dinge beim Wasserstoff und ein vielversprechendes Pilotprojekt.

In einem Dorf in Oberbayern wird diesen Herbst ein Stück Technikgeschichte geschrieben. Und das auf einem Feld, das politisch so brisant ist wie wohl kein anderes Thema in Deutschland: dem Heizen. In Hohenwart, einer Gemeinde mit knapp 5000 Einwohnern südlich von Ingolstadt, soll mit Beginn der Heizsaison im Oktober erstmals in Deutschland eine Gruppe älterer Gebäude allein mit klimaschonendem grünen Wasserstoff statt mit Erdgas beheizt werden.

„Wir wollen zeigen, dass das Heizen mit Wasserstoff praktisch funktioniert und dass das eine gute Alternative zur Wärmepumpe sein kann“, sagt Marcus Böske, Chef des Gasnetzbetreibers Energie Südbayern. Zehn Haushalte und eine Tischlerei nehmen an dem auf anderthalb Jahre angelegten Modellversuch teil. Die Heizungen dafür liefert Vaillant, der grüne Wasserstoff wird mit speziellen Tankwagen angeliefert und in einen Strang des örtlichen Gasnetzes eingespeist.

Normalerweise hätte nur ein kleiner Kreis von Fachleuten von dem Wasserstoff-Experiment in der bayerischen Provinz Notiz genommen. Aber die Zeiten sind nicht normal. Seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im März den Entwurf für eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes vorgelegt haben, sind von Flensburg bis Berchtesgaden Millionen deutsche Hausbesitzer in Aufruhr. Denn durch das Heizungsgesetz könnten auf die Eigentümer Mehrkosten in deutlich fünfstelliger Höhe zukommen.

Von Januar an soll für den Klimaschutz der Einbau reiner Öl- und Gasheizungen in deutschen Heizungskellern verboten sein. Zulässig sein sollen sie allenfalls als Ergänzung zu klimaschonenden Heizanlagen. Habeck favorisiert die elektrisch betriebene Wärmepumpe als Ersatz, die aber sehr viel teurer ist als konventionelle fossile Heizungen. Außerdem kommen bei schlecht isolierten Altbauten womöglich noch weitere Kosten für neue Heizkörper und eine bessere Wärmedämmung des Gebäudes hinzu.

An dieser Stelle kommt das Wasserstoff-Modellprojekt von Hohenwart ins Spiel. Denn unter einer Bedingung sollen Gasheizungen auch in Zukunft zulässig sein: wenn nämlich gesichert ist, dass sie auf längere Sicht nicht mehr mit Erdgas, sondern mit klimaschonendem Wasserstoff befeuert werden. Die Anforderungen, denen dafür Genüge getan werden muss, sind minutiös im Gesetzentwurf aufgelistet.

„Für Besitzer von Altbauten sind Wasserstoffheizungen eine tolle Sache“, wirbt Marcus Böske von Energie Südbayern für sein Pilotprojekt. Die Eigentümer müssten lediglich anstelle der alten Gastherme ein neues Gerät anflanschen, das auch mit Wasserstoff läuft. Die neuen Anlagen seien an einem halben Tag montiert, verspricht Böske. Nach Angaben von Herstellern wie Bosch und Vaillant sind die Wasserstoffheizungen nur unwesentlich teurer als konventionelle Gasheizungen.

In der Berliner Ampel-Bundesregierung hat sich vor allem der Koalitionspartner FDP vehement für „Technologieoffenheit“ eingesetzt – also dafür, dass die Wasserstoffheizung als Alternative zur Wärmepumpe eine Chance bekommt. Gegner halten sie dagegen für eine klimapolitische Mogelpackung. Denn bislang gibt es weltweit kaum Erzeugungskapazitäten für klimaschonenden Wasserstoff. Ob er in ausreichenden Mengen und zu vertretbaren Kosten verfügbar sein wird, ist unklar. Wer darauf setzt muss also mutig sein: Wenn es schiefläuft, kauft man sich eine sogenannte „H2-ready-Heizung“, nur um in einigen Jahren festzustellen, dass der Wasserstoff dafür fehlt oder horrend teuer ist. Der Umweltausschuss des Bundesrats forderte deshalb diese Woche, die Wasserstoffheizung ganz aus dem Gesetz zu streichen.

Die Energieversorger haben dagegen einen ganz anderen Kritikpunkt: „Die Vorgaben für die Wasserstoffheizung sind im Gesetzentwurf extrem restriktiv. Daraus ist klar ersichtlich, dass das Wirtschaftsministerium das im Grunde nicht will“, ärgert sich Gerald Linke, Vorstandschef des Branchenverbands DVGW. Die Gesetzespläne müssten dringend nachgebessert werden.