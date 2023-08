Aktualisiert am

Hans-Werner Sinns scharfe Kritik an der deutschen und europäischen Klimapolitik schlägt hohe Wellen. Hier antwortet ihm der Energieökonom Lion Hirth.

Ein E-Auto der Marke Nissan wird in Potsdam an einer Ladesäule geladen- Bild: dpa

Hans-Werner Sinn ist einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der „Bild“-Zeitung übt er einmal mehr harsche Kritik an der deutschen Klimapolitik, die er in der F.A.Z. vom vergangenen Donnerstag noch mal wiederholte. Zeit für einen kritischen Blick auf Sinns Klima-Thesen.

1. Nationale oder europäische Klimapolitik bringt nichts