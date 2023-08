Hans-Werner Sinn : Ein Plädoyer gegen Alleingänge in der Klimapolitik

Im Kampf gegen den Klimawandel mutet sich die EU derzeit Gewaltiges zu. Von 1990 bis 2021, in 31 Jahren, haben jene Länder, die heute zu ihr gehören, einen Rückgang des CO 2 um 27 Prozent geschafft. Das war wegen des Untergangs der alten Industrien der ex-kommunistischen Länder machbar. Den viel schwierigeren Rest, immerhin fast drei Viertel des Weges, will man in 29 Jahren geschafft haben.

Deutschland will sogar fünf Jahre früher am Ziel sein: von heute an in 22 Jahren. Dazu will es die Industrie, die Heizungen und den Verkehr elektrisieren und legt alle Hoffnung auf den Ausbau des Wind- und Solarstroms. Der machte aber im vergangenen Jahr gerade mal 6 Prozent des Primär- und 7,7 Prozent des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik aus. Wunschdenken verdrängt die Wirklichkeit.