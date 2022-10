Pflanzliche Milchalternativen : Wie gut sind Hafermilch und andere Drinks?

Aktualisiert am

Wie groß ist überhaupt der Markt für pflanzliche Milchersatzprodukte?

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nicht nur im Café haben Konsumenten öfter die Qual der Wahl, welche Milchalternative sie gerne in ihren Cappuccino hätten. Auch im Supermarkt reihen sich die Ersatzprodukte in Regalen aneinander. Und immer mehr Kunden greifen zu – sei es, um das Klima zu schützen, sich gesünder zu ernähren oder aus ethischen Gründen. Der Markt wuchs in den vergangenen Jahren stets mit Raten von mehr als 20 Prozent. Im Jahr 2020 wurden hierzulande 251 Millionen Liter Pflanzendrinks verkauft und ein Umsatz von 396 Millionen Euro erzielt. Damit liegt Deutschland weit vor seinen europäischen Nachbarn.